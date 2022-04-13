Текслер и челябинские силовики встретились с новым генералом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
В Челябинск прибыл новый руководитель ГУФСИН Фото:

Нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова 13 апреля представили коллективу ведомства. В мероприятии приняли участие руководители силовых структур региона и губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«Директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в режиме ВКС представил нового начальника ГУФСИН России по Челябинской области Михаила Арсланова. Алексей Текслер поздравил Михаила Арсланова с назначением и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве», — заявили в пресс-службе.

О назначении Арсланова стало известно 4 апреля. Ранее он возглавлял ведомство в Удмуртии. Носит звание генерал-майора внутренней службы.

«Михаил Нурнахметович Арсланов одился 18 октября 1966 года в поселке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году Академию МВД РФ. В уголовно-исполнительной системе служит с 1987 года», — говорится в биографии нового руководителя на сайте регионального ГУФСИН.

Михаил Арсланов приступил к обязанностям с 13 апреля
Фото:
Михаил Арсланов приступил к обязанностям с 13 апреля
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова 13 апреля представили коллективу ведомства. В мероприятии приняли участие руководители силовых структур региона и губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в режиме ВКС представил нового начальника ГУФСИН России по Челябинской области Михаила Арсланова. Алексей Текслер поздравил Михаила Арсланова с назначением и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве», — заявили в пресс-службе. О назначении Арсланова стало известно 4 апреля. Ранее он возглавлял ведомство в Удмуртии. Носит звание генерал-майора внутренней службы. «Михаил Нурнахметович Арсланов одился 18 октября 1966 года в поселке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году Академию МВД РФ. В уголовно-исполнительной системе служит с 1987 года», — говорится в биографии нового руководителя на сайте регионального ГУФСИН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...