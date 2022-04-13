В Челябинск прибыл новый руководитель ГУФСИН Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова 13 апреля представили коллективу ведомства. В мероприятии приняли участие руководители силовых структур региона и губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«Директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в режиме ВКС представил нового начальника ГУФСИН России по Челябинской области Михаила Арсланова. Алексей Текслер поздравил Михаила Арсланова с назначением и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве», — заявили в пресс-службе.

О назначении Арсланова стало известно 4 апреля. Ранее он возглавлял ведомство в Удмуртии. Носит звание генерал-майора внутренней службы.

«Михаил Нурнахметович Арсланов одился 18 октября 1966 года в поселке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году Академию МВД РФ. В уголовно-исполнительной системе служит с 1987 года», — говорится в биографии нового руководителя на сайте регионального ГУФСИН.

Михаил Арсланов приступил к обязанностям с 13 апреля Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Михаил Арсланов приступил к обязанностям с 13 апреля Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области