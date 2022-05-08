В Челябинск на День Победы приехал Дмитрий Певцов. Фото, видео

09 мая 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Ожидается, что народный артист Дмитрий Певцов (слева) выступит на площади Революции в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов приехал в Челябинск 9 мая, на День Победы. Актера заметили на площади Революции, где пройдет парад, передает корреспондент URA.RU. Певцов прошел в темных очках и в футболке с символом Z. В Госдуму актер был избран от партии «Новые люди». Ходили слухи, что депутат покинул России, но сам он эту информацию опроверг. Парад Победы в Челябинске начнется в 11:00. Все движение в центре перекрыто. В 13:00 начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на театральной площади состоится концерт «Этот День Победы!» Его звездными гостями станут Александр Маршал и Олег Газманов, вести праздничную программу будет народный артист России Алексей Кравченко. В 22:00 на набережной реки Миасс будет дан праздничный салют. Актер надел черную футболку с литерой Z Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов приехал в Челябинск 9 мая, на День Победы. Актера заметили на площади Революции, где пройдет парад, передает корреспондент URA.RU. Певцов прошел в темных очках и в футболке с символом Z. В Госдуму актер был избран от партии «Новые люди». Ходили слухи, что депутат покинул России, но сам он эту информацию опроверг. Парад Победы в Челябинске начнется в 11:00. Все движение в центре перекрыто. В 13:00 начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на театральной площади состоится концерт «Этот День Победы!» Его звездными гостями станут Александр Маршал и Олег Газманов, вести праздничную программу будет народный артист России Алексей Кравченко. В 22:00 на набережной реки Миасс будет дан праздничный салют.