08 мая 2022

На Свердловскую область надвигается шторм. В МЧС рассказали, что делать

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
Непогода придет в регион 10 мая Фото:

Синоптики предупредили свердловчан о шторме 10 мая. Ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 10 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС дачникам рекомендуют укрепить теплицы, а горожанам, оказавшимся во время шторма на улице, избегать падение шифера и других предметов с крыш домов. «Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — поясняет пресс-служба.

Ведомство отметило, что в ветреную погоду следует отказаться от разведения открытого огня. Также в регионе действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники сотрудники ведомства оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности.

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Синоптики предупредили свердловчан о шторме 10 мая. Ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 10 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. В МЧС дачникам рекомендуют укрепить теплицы, а горожанам, оказавшимся во время шторма на улице, избегать падение шифера и других предметов с крыш домов. «Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — поясняет пресс-служба. Ведомство отметило, что в ветреную погоду следует отказаться от разведения открытого огня. Также в регионе действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники сотрудники ведомства оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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