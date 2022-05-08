На Свердловскую область надвигается шторм. В МЧС рассказали, что делать

09 мая 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Непогода придет в регион 10 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики предупредили свердловчан о шторме 10 мая. Ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 10 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. В МЧС дачникам рекомендуют укрепить теплицы, а горожанам, оказавшимся во время шторма на улице, избегать падение шифера и других предметов с крыш домов. «Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — поясняет пресс-служба. Ведомство отметило, что в ветреную погоду следует отказаться от разведения открытого огня. Также в регионе действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники сотрудники ведомства оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Синоптики предупредили свердловчан о шторме 10 мая. Ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 10 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. В МЧС дачникам рекомендуют укрепить теплицы, а горожанам, оказавшимся во время шторма на улице, избегать падение шифера и других предметов с крыш домов. «Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — поясняет пресс-служба. Ведомство отметило, что в ветреную погоду следует отказаться от разведения открытого огня. Также в регионе действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники сотрудники ведомства оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности.