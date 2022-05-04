С 30 апреля в регионе запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники свердловского МЧС ежедневно патрулируют садовые товарищества, леса и деревни, чтобы выявлять нарушителей особого противопожарного режима, который действует в регионе с 30 апреля. Таким образом можно предотвратить крупные пожары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В пожароопасный период сотрудники МЧС ежедневно патрулируют территории садовых товариществ и выявляют нарушителей особого противопожарного режима. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Региональный департамент информационной политики разработал памятку, объясняющую как не спровоцировать пожар и как его потушить. В связи с особым противопожарным режимом, действующем в регионе, запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и еще ряд других мер. За майские праздники сотрудники ведомства оштрафовали 19 нарушителей пожарной безопасности.

Ранее из-за горящих лесов на участке трассы «Курган — Шадринск — Екатеринбург» вводили реверсивное движение. Позднее ограничение было снято. Также под Екатеринбургом на площади 500 кв.м горели 10 садовых домиков. Общая площадь лесных пожаров увеличилась. К моменту 4 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров общей площадью в 97 гектаров.