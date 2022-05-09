Кадыров пообещал назвать одну из улиц в честь первого главы ДНР

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XXVIII съезд партии
Одну из улиц в Грозном назовут в честь Александра Захарченко, заявил Рамзан Кадыров Фото:

Одну из улиц в Грозном переименуют в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, погибшего в 2018 году. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы приняли решение переименовать одну из улиц города Грозного в честь выдающегося государственного и военного деятеля Донецкой Народной Республики, бывшего Главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате коварного теракта в 2018 году в Донецке. Александр Владимирович стоял у истоков независимости ДНР и до самого последнего вздоха оставался верным своему народу и начатому делу», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Первый глава ДНР Захарченко был убит в результате взрыва в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка, напоминает «Национальная служба новостей». В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Это же позже подтвердил президент РФ Владимир Путин.

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Одну из улиц в Грозном переименуют в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, погибшего в 2018 году. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы приняли решение переименовать одну из улиц города Грозного в честь выдающегося государственного и военного деятеля Донецкой Народной Республики, бывшего Главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате коварного теракта в 2018 году в Донецке. Александр Владимирович стоял у истоков независимости ДНР и до самого последнего вздоха оставался верным своему народу и начатому делу», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Первый глава ДНР Захарченко был убит в результате взрыва в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка, напоминает «Национальная служба новостей». В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Это же позже подтвердил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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