Путин раскрыл политическое убийство первого главы ДНР 22 февраля 2022 в 23:39 Размер текста - 17 + По словам Владимира Путина, Захарченко был убит в результате теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко убил украинский сотрудник спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Первый глава ДНР Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины. Это было прямое политическое убийство», — передает слова Владимира Путина MK.RU . Он подчеркнул, что эта трагедия является терактом. Глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ Андрей Байдала, передает RT. Через год СБУ задержала подозреваемого убийцу Захарченко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко убил украинский сотрудник спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Первый глава ДНР Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины. Это было прямое политическое убийство», — передает слова Владимира Путина MK.RU. Он подчеркнул, что эта трагедия является терактом. Глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ Андрей Байдала, передает RT. Через год СБУ задержала подозреваемого убийцу Захарченко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям