Губернатор ЯНАО прошел в колонне Бессмертного полка. Фото

09 мая 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов (слева) начал 9 мая с поздравления ямальцев с Днем Победы Фото: Артем Черемисов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пронес в колонне Бессмертного полка портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места проведения мероприятия в Салехарде. «Губернатор вышел на шествие Бессмертного полка с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это брат и дядя его бабушки», — передает корреспондент. Последний раз Дмитрий Артюхов выходил на мероприятие в 2019 году. Тогда он пронес по улицам ямальской столицы портреты брата бабушки Ивана Ивановича Максимова, погибшего в 1944 году под Будапештом, а также бабушкиного брата Михаила Емельяновича Ерохина — он прошел всю войну и вернулся с фронта генерал-майором. Ранее URA.RU рассказывало, что торжества на Ямале начались утром 9 мая. Всего в регионе запланировано порядка полутора тысяч мероприятий, посвященных 77-летней годовщине Победы, с главных площадок велась прямая трансляция. Фото: Карина Безносова Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пронес в колонне Бессмертного полка портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места проведения мероприятия в Салехарде. «Губернатор вышел на шествие Бессмертного полка с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это брат и дядя его бабушки», — передает корреспондент. Последний раз Дмитрий Артюхов выходил на мероприятие в 2019 году. Тогда он пронес по улицам ямальской столицы портреты брата бабушки Ивана Ивановича Максимова, погибшего в 1944 году под Будапештом, а также бабушкиного брата Михаила Емельяновича Ерохина — он прошел всю войну и вернулся с фронта генерал-майором. Ранее URA.RU рассказывало, что торжества на Ямале начались утром 9 мая. Всего в регионе запланировано порядка полутора тысяч мероприятий, посвященных 77-летней годовщине Победы, с главных площадок велась прямая трансляция.