08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Губернатор ЯНАО прошел в колонне Бессмертного полка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День России в Салехарде. Салехард, ямкин сергей, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов (слева) начал 9 мая с поздравления ямальцев с Днем Победы Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пронес в колонне Бессмертного полка портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места проведения мероприятия в Салехарде.

«Губернатор вышел на шествие Бессмертного полка с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это брат и дядя его бабушки», — передает корреспондент.

Последний раз Дмитрий Артюхов выходил на мероприятие в 2019 году. Тогда он пронес по улицам ямальской столицы портреты брата бабушки Ивана Ивановича Максимова, погибшего в 1944 году под Будапештом, а также бабушкиного брата Михаила Емельяновича Ерохина — он прошел всю войну и вернулся с фронта генерал-майором.

Ранее URA.RU рассказывало, что торжества на Ямале начались утром 9 мая. Всего в регионе запланировано порядка полутора тысяч мероприятий, посвященных 77-летней годовщине Победы, с главных площадок велась прямая трансляция.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пронес в колонне Бессмертного полка портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места проведения мероприятия в Салехарде. «Губернатор вышел на шествие Бессмертного полка с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это брат и дядя его бабушки», — передает корреспондент. Последний раз Дмитрий Артюхов выходил на мероприятие в 2019 году. Тогда он пронес по улицам ямальской столицы портреты брата бабушки Ивана Ивановича Максимова, погибшего в 1944 году под Будапештом, а также бабушкиного брата Михаила Емельяновича Ерохина — он прошел всю войну и вернулся с фронта генерал-майором. Ранее URA.RU рассказывало, что торжества на Ямале начались утром 9 мая. Всего в регионе запланировано порядка полутора тысяч мероприятий, посвященных 77-летней годовщине Победы, с главных площадок велась прямая трансляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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