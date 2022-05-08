В ЯНАО 9 мая проходят торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые за последние два года празднования проходят в традиционном формате. К торжественной дате запланировано более полутора тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах округа. URA.RU проводит онлайн-трансляцию торжеств в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.
Жители ЯНАО впервые за два года очно примут участие в акции «Бессмертный полк»
Фото: Татьяна Мишуренко
В Новом Уренгое люди собираются в торжественные колонны
Фото: Татьяна Мишуренко
В Салехарде горожане собираются у комплекса правительственных зданий на проспекте Молодежи
Фото: Карина Безносова
Фото: Владислав Бедюх
11:1809.05.2022 В колоннах несут флаги с буквой Z и надписью "Своих не бросаем!". Кое-где видны флаги ДНР.
11:1409.05.2022 В Новом Уренгое в колоннах несут исторические штандарты фронтов Красной Армии
Фото: Татьяна Мишуренко
11:1109.05.2022 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил перед собравшимися на торжества
11:0009.05.2022 В Ноябрьске к монументу у Вечного Огня горожане несут цветы
Фото: Владислав Бедюх
10:4209.05.2022 Площадь у Вечного огня в Ноябрьске окружают стенды с детскими рисунками, посвященными фронтовикам
10:3809.05.2022 В Новом Уренгое сотни людей пришли возложили цветы к мемориалу. Люди пришли выразить благодарность всем, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство.
10:3109.05.2022 В Салехарде торжества 9 мая начались с акции «Георгиевская ленточка» на проспекте Молодежи.
10:17 На улицах Ноябрьска ведутся приготовления к торжествам
Фото: Владислав Бедюх
09:56 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов официально поздравил жителей округа с Днем Победы. Обращение главы региона опубликовано утром 9 мая на сайте ямальского правительства. «Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. Это символ национальной гордости, доблести, чести и славы народа, отстоявшего родную землю. Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического региона в общую Победу. Мы — наследники великой истории, и мы всегда будем помнить мужество, несокрушимость духа и священный подвиг героев Великой Отечественной войны», — говорится в обращении Дмитрия Артюхова.
В ЯНАО 9 мая проходят торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые за последние два года празднования проходят в традиционном формате. К торжественной дате запланировано более полутора тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах округа. URA.RU проводит онлайн-трансляцию торжеств в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. 11:18 09.05.2022 В колоннах несут флаги с буквой Z и надписью "Своих не бросаем!". Кое-где видны флаги ДНР. 11:14 09.05.2022 В Новом Уренгое в колоннах несут исторические штандарты фронтов Красной Армии 11:11 09.05.2022 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил перед собравшимися на торжества 11:00 09.05.2022 В Ноябрьске к монументу у Вечного Огня горожане несут цветы 10:42 09.05.2022 Площадь у Вечного огня в Ноябрьске окружают стенды с детскими рисунками, посвященными фронтовикам 10:38 09.05.2022 В Новом Уренгое сотни людей пришли возложили цветы к мемориалу. Люди пришли выразить благодарность всем, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. 10:31 09.05.2022 В Салехарде торжества 9 мая начались с акции «Георгиевская ленточка» на проспекте Молодежи. 09:56 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов официально поздравил жителей округа с Днем Победы. Обращение главы региона опубликовано утром 9 мая на сайте ямальского правительства.
«Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. Это символ национальной гордости, доблести, чести и славы народа, отстоявшего родную землю. Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического региона в общую Победу. Мы — наследники великой истории, и мы всегда будем помнить мужество, несокрушимость духа и священный подвиг героев Великой Отечественной войны», — говорится в обращении Дмитрия Артюхова.