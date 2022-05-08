Торжества в городах Ямала пройдут в традиционном формате впервые за последние два года (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО 9 мая проходят торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые за последние два года празднования проходят в традиционном формате. К торжественной дате запланировано более полутора тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах округа. URA.RU проводит онлайн-трансляцию торжеств в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Жители ЯНАО впервые за два года очно примут участие в акции «Бессмертный полк» Фото: Татьяна Мишуренко

В Новом Уренгое люди собираются в торжественные колонны Фото: Татьяна Мишуренко

В Салехарде горожане собираются у комплекса правительственных зданий на проспекте Молодежи Фото: Карина Безносова

Фото: Владислав Бедюх

11:18 В колоннах несут флаги с буквой Z и надписью "Своих не бросаем!". Кое-где видны флаги ДНР.

11:14 В Новом Уренгое в колоннах несут исторические штандарты фронтов Красной Армии

Фото: Татьяна Мишуренко

11:11 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил перед собравшимися на торжества

11:00 В Ноябрьске к монументу у Вечного Огня горожане несут цветы

Фото: Владислав Бедюх

10:42 Площадь у Вечного огня в Ноябрьске окружают стенды с детскими рисунками, посвященными фронтовикам

10:38 В Новом Уренгое сотни людей пришли возложили цветы к мемориалу. Люди пришли выразить благодарность всем, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство.

10:31 В Салехарде торжества 9 мая начались с акции «Георгиевская ленточка» на проспекте Молодежи.

10:17 На улицах Ноябрьска ведутся приготовления к торжествам Фото: Владислав Бедюх

09:56 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов официально поздравил жителей округа с Днем Победы. Обращение главы региона опубликовано утром 9 мая на сайте ямальского правительства.

«Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. Это символ национальной гордости, доблести, чести и славы народа, отстоявшего родную землю. Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического региона в общую Победу. Мы — наследники великой истории, и мы всегда будем помнить мужество, несокрушимость духа и священный подвиг героев Великой Отечественной войны», — говорится в обращении Дмитрия Артюхова.