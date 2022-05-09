Бывший эксперт при ООН раскрыл, какие страны ЕС поделят Украину

09 мая 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Долг Украины к осени может вырасти более, чем в два раза, считает Игорь Никулин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западную Украину поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния. Таким мнением с URA.RU поделился бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. «Дележка скорее всего будет, и Западная Украина уйдет в Европу, куда они так сильно и стремились. Эту территорию заберут себе Польша, Венгрия и Румыния. Новороссия отходит России от Харькова до Одессы. Неизвестно, официально ли эти территории войдут в состав этих стран. Окончательные расклады нам еще не озвучили. Но похоже, что будет так. Чтобы не появилось военных баз на побережье. Правобережная Украина останется и будет расплачиваться за все глупости и обязательства, которые подпишет режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Игорь Никулин. По словам эксперта, Запад пытается нажиться на ситуации в Украине. «На счет оружия американцы и европейцы избавляются от всякого старья, которое у них залежалось на складах и которое нужно утилизировать. А цены выставляют, как за новое. Даже если взять 5 000 б/у шведских касок, то они стоят, грубо говоря, 5 млн евро, а цену выставили Евросоюзу шведы 100 млн евро, чтобы на эти деньги можно было купить новые. И так везде. Если есть дураки, готовые играть в коммерческую войну, то их, грубо говоря, поимеют по полному», — отметил собеседник агентства. Он также отметил, что долг Украины к осени может вырасти более, чем в два раза. «Если перед началом спецоперации Украина была должна 90 млрд долларов, то уже к осени, я думаю, она будет должна как минимум 200 млрд. Эта кабала на десятки лет вперед, как минимум, а может и дольше», — заключил Никулин. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями он назвал денацификацию, демилитаризацию и спасение жителей Донбасса от геноцида. Страны запада поставляют Украине вооружение, также на ее стороне сражаются иностранные наемники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Западную Украину поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния. Таким мнением с URA.RU поделился бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. «Дележка скорее всего будет, и Западная Украина уйдет в Европу, куда они так сильно и стремились. Эту территорию заберут себе Польша, Венгрия и Румыния. Новороссия отходит России от Харькова до Одессы. Неизвестно, официально ли эти территории войдут в состав этих стран. Окончательные расклады нам еще не озвучили. Но похоже, что будет так. Чтобы не появилось военных баз на побережье. Правобережная Украина останется и будет расплачиваться за все глупости и обязательства, которые подпишет режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Игорь Никулин. По словам эксперта, Запад пытается нажиться на ситуации в Украине. «На счет оружия американцы и европейцы избавляются от всякого старья, которое у них залежалось на складах и которое нужно утилизировать. А цены выставляют, как за новое. Даже если взять 5 000 б/у шведских касок, то они стоят, грубо говоря, 5 млн евро, а цену выставили Евросоюзу шведы 100 млн евро, чтобы на эти деньги можно было купить новые. И так везде. Если есть дураки, готовые играть в коммерческую войну, то их, грубо говоря, поимеют по полному», — отметил собеседник агентства. Он также отметил, что долг Украины к осени может вырасти более, чем в два раза. «Если перед началом спецоперации Украина была должна 90 млрд долларов, то уже к осени, я думаю, она будет должна как минимум 200 млрд. Эта кабала на десятки лет вперед, как минимум, а может и дольше», — заключил Никулин. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями он назвал денацификацию, демилитаризацию и спасение жителей Донбасса от геноцида. Страны запада поставляют Украине вооружение, также на ее стороне сражаются иностранные наемники.