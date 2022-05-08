Алексей и Ирина Текслер встали в строй Бессмертного полка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер с женой Ириной прошли по Челябинску в строю Бессмертного полка, передает корреспондент URA.RU с места событии. Родственники супругов воевали с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны.

«Это будет первый День Победы без моего деда Анатолия Михайловича Зотова, который покинул нас в возрасте 97 лет в октябре прошлого года. Он воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, подбил фашистский танк из противотанкового ружья. Имел боевые награды. Я счастлив, что он рассказал мне о своем боевом пути», — отметил глава региона.

«Я очень хорошо помню моего деда, Ефима Леонтьевича Матяша, хоть он ушел от нас еще в 1990-е годы. Был подводником. Иногда рассказывал нам, как было непросто на войне, как не хватало воздуха в подводной лодке. Среди его наград — ордена Красной звезды и Отечественной войны II степени. Он был участником парада Победы 1945 года — это большая гордость нашей семьи», — добавила Ирина Текслер.

Всего в колонне Бессмертного полка прошли по Челябинску больше 120 тысяч жителей региона. От ЮУрГУ они прошагали до Вечного огня на мемориале в центре города.

Вместе с четой Текслеров на марш Бессмертного полка пришел их сын Миша Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области