Масштабы шествия были невероятны для города-миллионника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше 120 тысяч человек прошли 9 мая по улицам Челябинска в строю Бессмертного полка, сообщили URA.RU организаторы шествия. Вместе с челябинцами и гостями столицы региона были в этот день первые лица области и города, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Колонна людей, несущая портреты своих предков, сражавшихся с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны и работавших на Победу в тылу, растянулась на несколько километров. Хвост колонны достигал места, где прошла ее голова, примерно за 20 минут. Впервые за историю шествия кроме советских и российских флагов челябинцы несли знамена Донецкой и Луганских народных республик.

Возглавили колонну губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной и сыном Мишей, мэр города Наталья Котова. Также портреты героев пронесли руководители силовых ведомств Южного Урала

Пройдя по проспекту Ленина мимо площади Революции, участники шествия свернули на улицу Цвиллинга, пройдя до Вечного огня. Завершилось шествие у стелы «Челябинск — город трудовой доблести». Возле обоих мемориалов состоялось возложение цветов.

В самом начале строя шли губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проспект Ленина был буквально запружен людьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К челябинцам присоединились начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков и сенатор Олег Цепкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слева направо: президент АО «Торговый дом „Бовид“», экс-спикер гордумы Челябинска Борис Видгоф, действующий председатель гордумы Андрей Шмидт и глава столицы области Наталья Котова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU