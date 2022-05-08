Махонин заявил о достижении пермяков в День Победы

Дмитрий Махонин отметил беспрецедентное количество участников «Бессмертного полка» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В акции «Бессмертный полк» в Перми приняли участие около 50 тысяч человек. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, это беспрецедентный результат. Об этом он заявил 9 мая на праздничном концерте в муниципальном дворце культуры имени Солдатова, передает корреспондент URA.RU.

«9 мая — это праздник, который объединяет все поколения. Сегодня все из вас видели как проходил на Октябрьской площади парад Победы, как проходило возложение венков к монументу нашего всем известного добровольческого Уральского танкового корпуса, как сегодня люди шли с портретами своих близких. И „Бессмертный полк“ сегодня только в Перми собрал примерно 50 тысяч пермяков. Это беспрецедентное количество людей, которые пришли вспомнить о своих предках и подвигах, которые они совершали», — отметил Дмитрий Махонин.

Он добавил, что пермяки отдали фронту все, что могли. Им стоило огромного труда, чтобы обеспечить армию «артиллерией, авиадвигателями, касками, сапогами». «Много мы поставляли на фронт, чтобы сделать наш советский народ народом-победителем. Наша ключевая задача сделать так, чтобы ту победу, которую заслужил советский народ, у нас никто не отнял. И мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Эта победа будет вечно с нами. Хочу, чтобы в поколениях жила память о тех людях, который потом и кровью, ценой собственной жизни сделали все, чтобы мы сегодня сидели в этом зале. Хочу чтобы всегда на Октябрьской площади в Перми звучало „ура!“, звучала Победа», — сказал Махонин в обращении к ветеранам и всем участникам праздничного концерта.

В годы войны каждая четвертая пушка была изготовлена в Перми. Пермскими взрывателями оснащался каждый третий выпущенный снаряд, на фронт было призвано свыше 500 тысяч жителей края.

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