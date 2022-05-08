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Пермь празднует День Победы. Онлайн трансляция URA.RU

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Парад 9 мая. Пермь, музыка, барабан, барабанщики, парад победы
В Перми проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото:

В Перми проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в городе впервые с 2019 года празднование 9 Мая проходит в традиционном формате. Концепция торжества: «Помни: ты — наследник Победы!». Всего в городе пройдет около 150 различных мероприятий.

В 9 часов утра в центре Перми началось формирование колонны «Бессмертного полка». У горьковского парка собрались десятки людей. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий центральные улицы в городе перекрыты. Со схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии Перми.

09:31 09.05.2022 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жителей Прикамья с Днем Победы. На своих страницах в соцсетях он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, и благополучия.

В Перми все готово к проведению Парада Победы
Ветераны заняли свои места
Сенатор Совета Федерации Андрей Климов, вице-премьер правительства Прикамья Дмитрий Самойлов и глава КСП Пермского края Геннадий Тушеолобов заняли центральные места на трибуне

В Перми проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в городе впервые с 2019 года празднование 9 Мая проходит в традиционном формате. Концепция торжества: «Помни: ты — наследник Победы!». Всего в городе пройдет около 150 различных мероприятий. В 9 часов утра в центре Перми началось формирование колонны «Бессмертного полка». У горьковского парка собрались десятки людей. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий центральные улицы в городе перекрыты. Со схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии Перми. 09:31 09.05.2022 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жителей Прикамья с Днем Победы. На своих страницах в соцсетях он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, и благополучия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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