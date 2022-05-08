В Перми проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в городе впервые с 2019 года празднование 9 Мая проходит в традиционном формате. Концепция торжества: «Помни: ты — наследник Победы!». Всего в городе пройдет около 150 различных мероприятий.

В 9 часов утра в центре Перми началось формирование колонны «Бессмертного полка». У горьковского парка собрались десятки людей. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий центральные улицы в городе перекрыты. Со схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии Перми.

09:31 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жителей Прикамья с Днем Победы. На своих страницах в соцсетях он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, и благополучия.

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