В Перми проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в городе впервые с 2019 года празднование 9 Мая проходит в традиционном формате. Концепция торжества: «Помни: ты — наследник Победы!». Всего в городе пройдет около 150 различных мероприятий.
В 9 часов утра в центре Перми началось формирование колонны «Бессмертного полка». У горьковского парка собрались десятки людей. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий центральные улицы в городе перекрыты. Со схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии Перми.
09:3109.05.2022 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жителей Прикамья с Днем Победы. На своих страницах в соцсетях он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, и благополучия.
В Перми все готово к проведению Парада Победы
Сергей Русанов
Ветераны заняли свои места
Сергей Русанов
Сенатор Совета Федерации Андрей Климов, вице-премьер правительства Прикамья Дмитрий Самойлов и глава КСП Пермского края Геннадий Тушеолобов заняли центральные места на трибуне
Сергей Русанов
В Перми проходят праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в городе впервые с 2019 года празднование 9 Мая проходит в традиционном формате. Концепция торжества: «Помни: ты — наследник Победы!». Всего в городе пройдет около 150 различных мероприятий. В 9 часов утра в центре Перми началось формирование колонны «Бессмертного полка». У горьковского парка собрались десятки людей. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий центральные улицы в городе перекрыты. Со схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии Перми. 09:31 09.05.2022 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жителей Прикамья с Днем Победы. На своих страницах в соцсетях он пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, и благополучия.