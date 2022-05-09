Жителей ХМАО атакуют клещи

Сезон начался 20 апреля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В 12 муниципалитетах ХМАО зарегистрированы обращения жителей с укусами клещей. 31 человек пострадал, 19 из них введен иммуноглобулин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

«С начала сезона в Югре зарегистрировано 31 обращение. В 2022 году иксодовые клещи активизировались 20 апреля», — отмечается в сообщении.

Больше всего человек пострадало в Кондинском районе, здесь клещи укусили 12 жителей. Чаще всего югорчан атакуют в лесу, реже — в парках и скверах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске родители воспитанников детских садов жалуются на участившиеся случаи укусов насекомых в детских садах. Особенно в тех дошкольных учреждениях, расположенных на окраине.