09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Жителей ХМАО атакуют клещи

© Служба новостей «URA.RU»
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Жанровые фотографии. Пермь, лес, сосна, капли дождя, капли воды, ветка дерева, дождь, осень
Сезон начался 20 апреля Фото:

В 12 муниципалитетах ХМАО зарегистрированы обращения жителей с укусами клещей. 31 человек пострадал, 19 из них введен иммуноглобулин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

«С начала сезона в Югре зарегистрировано 31 обращение. В 2022 году иксодовые клещи активизировались 20 апреля», — отмечается в сообщении.

Больше всего человек пострадало в Кондинском районе, здесь клещи укусили 12 жителей. Чаще всего югорчан атакуют в лесу, реже — в парках и скверах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске родители воспитанников детских садов жалуются на участившиеся случаи укусов насекомых в детских садах. Особенно в тех дошкольных учреждениях, расположенных на окраине.

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В 12 муниципалитетах ХМАО зарегистрированы обращения жителей с укусами клещей. 31 человек пострадал, 19 из них введен иммуноглобулин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО. «С начала сезона в Югре зарегистрировано 31 обращение. В 2022 году иксодовые клещи активизировались 20 апреля», — отмечается в сообщении. Больше всего человек пострадало в Кондинском районе, здесь клещи укусили 12 жителей. Чаще всего югорчан атакуют в лесу, реже — в парках и скверах. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске родители воспитанников детских садов жалуются на участившиеся случаи укусов насекомых в детских садах. Особенно в тех дошкольных учреждениях, расположенных на окраине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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