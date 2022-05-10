Китай предложил объединиться странам, поддержавшим Россию

Китай должен бороться с последствиями антироссийских санкций вместе с другими странами, пишет Global Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Развивающиеся страны должны объединить усилия для борьбы с последствиями антироссийских санкций Запада, оказывающих разрушительное влияние на мировую экономику. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times заявила журналистка Ван Цзямей.

«Развивающиеся страны, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию и другие, которые отказались встать на чью-либо сторону в связи с западными санкциями против России, должны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы выдержать последующие потрясения, вызванные Западом. Важно отметить, что развивающимся странам необходимо искать решение посредством финансового и торгового сотрудничества», — написала Цзямей.

Журналистка также особо отметила деструктивный эффект антироссийских западных санкций для экономик развивающихся государств. «Понятно, что развивающийся мир не всегда будет пассивно следовать примеру развитого мира. Например, когда дело доходит до западных санкций против России, Индия отказывается подчиняться США и их союзникам, потому что индийская экономика не может позволить себе такие огромные жертвы. Индийская экономика быстро восстанавливается после пандемии, и отказ от российской нефти в качестве источника энергии будет большой проблемой», — добавила автор.

Страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что новые ограничения против России оказывают негативный эффект и для западных стран, чему свидетельствуют рост инфляции и цен, разрушение логистических систем и кооперационных связей. Как позже заявлял ведущий экономический аналитик, полное исключение российских энергоресурсов из мирового оборота неминуемо приведет мировую экономику к глобальной рецессии.

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