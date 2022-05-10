Экономист объяснил невозможность полной блокады России

Мировая экономика уйдет в рецессию без российских ресурсов, считает экономист Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Полное исключение российской нефти и газа из мирового оборота приведет к резкому падению экономической деятельности или беспрецедентному росту цен в мире. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, то потребление должно сократиться почти на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый — это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня, сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант — рост цены нефти до значений 150-200 долларов за баррель, что приведет к естественному падению потребления», — рассказал Кочетков агентству «Прайм».

Экономист также отметил, что поставки российского газа в Европу составляют 130-150 млрд кубометров в год при том, что всего мировая торговля СПГ в 2021 году составила около 491 миллиардов кубометров. «Для замены потребуется перенаправить более четверти всех поставок СПГ, но возможности перенаправить европейские поставки „Газпрома“ нет. Это будет означать дефицит глобального рынка СПГ на уровне 130-150 миллиардов кубометров», — объяснил экономист. Он также отметил, что ситуация на рынке СПГ неминуемо приведет к глобальной рецессии (спаду производства, замедлению темпов экономического роста — прим. URA.RU).

Страны запада начали вводить масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Однако негативные последствия этих ограничений, такие как рост цен и инфляции, нарушение логистических связей, наблюдаются в самих западных государствах.

В ответ на новые антироссийские ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать российский газ «недружественным странам» только за рубли. После чего десять стран Евросоюза согласились с новыми условиями оплаты энергоресурса.

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