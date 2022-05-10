Крупный импортер Германии согласился на ультиматум Путина по газу

В Германии решили открыть счета для оплаты газа рублями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas (VNG) готов покупать у России газ за рубли. Об этом сообщили в компании.

«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику. Мы также предполагаем, что конвертация в рубли не вызовет затруднений», — цитирует Reuters заявление компании, отправленное по электронной почте. В компании отметили, что открытие счета прошло гладко.

Покупатели газа из Европы обеспокоены, что открытие счетов в Газпромбанке для будущих платежей будет нарушать закон об антироссийских санкциях, отмечает издание. При этом отказ от таких мер может привести в перебоям в поставках газа. VNG является одним из крупнейших импортеров газа из России в Германию.

Страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Изменения действуют с 1 апреля, пишет RT. Инициативу президента одобрили 76% россиян, из них 25 граждан считают, что такие меры укрепят национальную валюту, сообщал ВЦИОМ. В случае неоплаты газа рублями поставки топлива останавливают. РФ уже прекратила экспорт газа в Польшу и Болгарию, передает Пятый канал.