09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. Челябинск, азс, бензозаправка, топливо, горючее, бензин
Аналитики предрекают снижение стоимости топлива на АЗС Фото:

Челябинская область попала в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Эти данные на основе проведенного исследования приводит рейтинговое агентство.

«Челябинская область заняла девятое место в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Стоимость бензина в регионе составляет 48 рублей 53 копейки за литр», — говорится в исследовании агентства «Промрейтинг».

Возглавляет рейтинг Алтайский край — 46,12 р./литр. На втором месте соседняя Курганская область — 47,48 р./литр. Замыкает список регионов с самым дешевым бензином республика Мордовия — 48,57 р./литр. Полный список топ-10 регионов выглядит следующим образом:

  • 1. Алтайский край — 46,12 р./литр
  • 2. Курганская область — 47,48 р./литр
  • 3. Новосибирская область — 47,58 р./литр
  • 4. Томская область — 47,79 р./литр
  • 5. Республика Марий Эл — 47,88 р./литр
  • 6. Республика Башкортостан — 48,16 р./литр
  • 7. Республика Татарстан — 48,3 р./литр
  • 8. Рязанская область — 48,43 р./литр
  • 9. Челябинская область — 48,53 р./литр
  • 10. Республика Мордовия — 48,57 р./литр

Ранее гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что российский рынок хорошо обеспечен бензином. Это приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут делать скидки на топливо.

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Челябинская область попала в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Эти данные на основе проведенного исследования приводит рейтинговое агентство. «Челябинская область заняла девятое место в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Стоимость бензина в регионе составляет 48 рублей 53 копейки за литр», — говорится в исследовании агентства «Промрейтинг». Возглавляет рейтинг Алтайский край — 46,12 р./литр. На втором месте соседняя Курганская область — 47,48 р./литр. Замыкает список регионов с самым дешевым бензином республика Мордовия — 48,57 р./литр. Полный список топ-10 регионов выглядит следующим образом: Ранее гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что российский рынок хорошо обеспечен бензином. Это приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут делать скидки на топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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