Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

Челябинская область попала в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Эти данные на основе проведенного исследования приводит рейтинговое агентство.
«Челябинская область заняла девятое место в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Стоимость бензина в регионе составляет 48 рублей 53 копейки за литр», — говорится в исследовании агентства «Промрейтинг».
Возглавляет рейтинг Алтайский край — 46,12 р./литр. На втором месте соседняя Курганская область — 47,48 р./литр. Замыкает список регионов с самым дешевым бензином республика Мордовия — 48,57 р./литр. Полный список топ-10 регионов выглядит следующим образом:
- 1. Алтайский край — 46,12 р./литр
- 2. Курганская область — 47,48 р./литр
- 3. Новосибирская область — 47,58 р./литр
- 4. Томская область — 47,79 р./литр
- 5. Республика Марий Эл — 47,88 р./литр
- 6. Республика Башкортостан — 48,16 р./литр
- 7. Республика Татарстан — 48,3 р./литр
- 8. Рязанская область — 48,43 р./литр
- 9. Челябинская область — 48,53 р./литр
- 10. Республика Мордовия — 48,57 р./литр
Ранее гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что российский рынок хорошо обеспечен бензином. Это приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут делать скидки на топливо.
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