Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

Аналитики предрекают снижение стоимости топлива на АЗС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область попала в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Эти данные на основе проведенного исследования приводит рейтинговое агентство.

«Челябинская область заняла девятое место в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином марки АИ-92. Стоимость бензина в регионе составляет 48 рублей 53 копейки за литр», — говорится в исследовании агентства «Промрейтинг».

Возглавляет рейтинг Алтайский край — 46,12 р./литр. На втором месте соседняя Курганская область — 47,48 р./литр. Замыкает список регионов с самым дешевым бензином республика Мордовия — 48,57 р./литр. Полный список топ-10 регионов выглядит следующим образом:

1. Алтайский край — 46,12 р./литр

2. Курганская область — 47,48 р./литр

3. Новосибирская область — 47,58 р./литр

4. Томская область — 47,79 р./литр

5. Республика Марий Эл — 47,88 р./литр

6. Республика Башкортостан — 48,16 р./литр

7. Республика Татарстан — 48,3 р./литр

8. Рязанская область — 48,43 р./литр

9. Челябинская область — 48,53 р./литр

10. Республика Мордовия — 48,57 р./литр

Ранее гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что российский рынок хорошо обеспечен бензином. Это приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут делать скидки на топливо.