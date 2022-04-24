Аналитик Турукалов предрек снижение цен на бензин в России

25 апреля 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Сети АЗС начнут внедрять скидки на топливо для увеличения продаж, заявил Михаил Турукалов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Хорошая обеспеченность российского рынка бензином приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут вводить скидки на топливо. Об этом заявил генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. «Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин», — рассказал Михаил Турукалов в интервью радио Sputnik. По его словам, в России профицит бензина, а риска дефицита нет совсем. Следовательно, сети АЗС будут предлагать топливо по выгодным ценам, чтобы увеличить продажи, добавил аналитик. Однако Турукалов уточнил, что снижение стоимости бензина будет незначительным и плавным. «Розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки», — резюмировал эксперт. В марте сообщалось, что в России начали снижаться цены на бензин. По данным акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», топливо подешевело на 4% и 3%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Хорошая обеспеченность российского рынка бензином приведет к тому, что сети автозаправочных станций (АЗС) начнут вводить скидки на топливо. Об этом заявил генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. «Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин», — рассказал Михаил Турукалов в интервью радио Sputnik. По его словам, в России профицит бензина, а риска дефицита нет совсем. Следовательно, сети АЗС будут предлагать топливо по выгодным ценам, чтобы увеличить продажи, добавил аналитик. Однако Турукалов уточнил, что снижение стоимости бензина будет незначительным и плавным. «Розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки», — резюмировал эксперт. В марте сообщалось, что в России начали снижаться цены на бензин. По данным акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», топливо подешевело на 4% и 3%.