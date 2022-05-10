Диетолог назвал опасные последствия раздраженного кишечника

11 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

При частых проявлениях раздраженного кишечника следует обратиться к гастроэнтерологу Фото: Екатерина Сычкова Синдром раздраженного кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Под маской всех кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли. Это очень часто бывает и не только при раздраженном кишечнике. Но такая симптоматика, неконкретная, нетипичная, это все может быть в самом начале каких-то более серьезных заболеваний», — сказал Михаил Гинзбург. При подобных симптомах специалист посоветовал обратиться к врачу-гастроэнтерологу. «При всяких симптомах неблагополучия — боли, подташнивания, поносы — все-таки надо начать с визита к доктору. Дойти до гастроэнтеролога и, возможно, пройти обследование и получить лечение. Врачебный подход к лечению, это не так, что „пейте таблетки и все пройдет“. Это начинаем что-то делать, через пару недель снова приходим к врачу и по симптомам происходит коррекция лечения», — уточнил он. Гинзбург добавил, что причины появления синдрома раздраженного кишечника могут быть разные. «У кого-то может быть связь с диетой. Например, не хватает в диете пищевых волокон, кисломолочных продуктов, избыток сладкой пищи, мясных изделий. И врачи чаще всего стараются убрать все факторы, которые им известны. Во-первых, чтобы человек успокоился, хорошо высыпался. Во-вторых, если есть какое-то душевное неблагополучие, то возможно работа с психологом. И применяется оздоровительная диета», — подчеркнул доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Синдром раздраженного кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Под маской всех кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли. Это очень часто бывает и не только при раздраженном кишечнике. Но такая симптоматика, неконкретная, нетипичная, это все может быть в самом начале каких-то более серьезных заболеваний», — сказал Михаил Гинзбург. При подобных симптомах специалист посоветовал обратиться к врачу-гастроэнтерологу. «При всяких симптомах неблагополучия — боли, подташнивания, поносы — все-таки надо начать с визита к доктору. Дойти до гастроэнтеролога и, возможно, пройти обследование и получить лечение. Врачебный подход к лечению, это не так, что „пейте таблетки и все пройдет“. Это начинаем что-то делать, через пару недель снова приходим к врачу и по симптомам происходит коррекция лечения», — уточнил он. Гинзбург добавил, что причины появления синдрома раздраженного кишечника могут быть разные. «У кого-то может быть связь с диетой. Например, не хватает в диете пищевых волокон, кисломолочных продуктов, избыток сладкой пищи, мясных изделий. И врачи чаще всего стараются убрать все факторы, которые им известны. Во-первых, чтобы человек успокоился, хорошо высыпался. Во-вторых, если есть какое-то душевное неблагополучие, то возможно работа с психологом. И применяется оздоровительная диета», — подчеркнул доктор медицинских наук.