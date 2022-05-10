Блогер-миллионник починил за свердловскими фанатами крышу дома. Видео

11 мая 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге поклонники Димы Масленникова сломали крышу пристроя Скрин шоу «Сталкеры» на YouTube, канал Димы Масленникова Популярный блогер Дима Масленников, автор шоу про сталкеров на YouTube, починил крышу пристроя пятиэтажки в переулке Университетском, 3 в Екатеринбурге. Ее сломали фанаты блогера, искавшие здесь подарок. В своем telegram-канале Масленников сказал, что не ожидал от поклонников такого поведения. «Из-за „Сталкеров“ [шоу блогера на YouTube] у нас проблемы. Как вы помните, в последнем ролике мы оставляли подарки для наших подписчиков в разных городах. К сожалению, в Екатеринбурге это обернулось неприятностями для жителей многоэтажного дома, в пристройке которого и был спрятан подарок. Я в шоке», — написал Масленников в посте. Как только блогер узнал об инциденте, то отправил в Екатеринбург человека из команды, чтобы починить крышу. Работы закончены, о них Масленников отчитался в видео. Там же показал, как сейчас выглядит пристрой. Блогер попросил поклонников вести себя культурно, когда они ищут подарки, и не доставлять неудобства местным жителям. Дмитрий Масленников — 27-летний музыкант, телеведущий, блогер из России. На его канале YouTube 13,5 млн подписчиков. Один из его последних проектов — шоу «Сталкеры», в рамках которого он путешествует по заброшенным объектам и исследует их. В Екатеринбурге блогер побывал в заброшенной больнице в Зеленой Роще. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Популярный блогер Дима Масленников, автор шоу про сталкеров на YouTube, починил крышу пристроя пятиэтажки в переулке Университетском, 3 в Екатеринбурге. Ее сломали фанаты блогера, искавшие здесь подарок. В своем telegram-канале Масленников сказал, что не ожидал от поклонников такого поведения. «Из-за „Сталкеров“ [шоу блогера на YouTube] у нас проблемы. Как вы помните, в последнем ролике мы оставляли подарки для наших подписчиков в разных городах. К сожалению, в Екатеринбурге это обернулось неприятностями для жителей многоэтажного дома, в пристройке которого и был спрятан подарок. Я в шоке», — написал Масленников в посте. Как только блогер узнал об инциденте, то отправил в Екатеринбург человека из команды, чтобы починить крышу. Работы закончены, о них Масленников отчитался в видео. Там же показал, как сейчас выглядит пристрой. Блогер попросил поклонников вести себя культурно, когда они ищут подарки, и не доставлять неудобства местным жителям. Дмитрий Масленников — 27-летний музыкант, телеведущий, блогер из России. На его канале YouTube 13,5 млн подписчиков. Один из его последних проектов — шоу «Сталкеры», в рамках которого он путешествует по заброшенным объектам и исследует их. В Екатеринбурге блогер побывал в заброшенной больнице в Зеленой Роще.