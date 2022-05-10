Пермь накрыло дымом от лесных пожаров

В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущается стойкий запах гари. По информации Пермского лесопожарного центра, дым в Прикамье добрался из соседних регионов Южного Урала.
«Предполагаем, что [дымка идет в регион] от лесных пожаров с территории Южного Урала», — пишет Properm со ссылкой на Пермский лесопожарный центр. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать URA.RU данную информацию, сославшись на отсутствие руководства.
По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Всего за минувшие сутки в разных территориях Прикамья была организована работа по тушению 59 пожаров.
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В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущается стойкий запах гари. По информации Пермского лесопожарного центра, дым в Прикамье добрался из соседних регионов Южного Урала. «Предполагаем, что [дымка идет в регион] от лесных пожаров с территории Южного Урала», — пишет Properm со ссылкой на Пермский лесопожарный центр. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать URA.RU данную информацию, сославшись на отсутствие руководства. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Всего за минувшие сутки в разных территориях Прикамья была организована работа по тушению 59 пожаров.