10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Пермь накрыло дымом от лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, в Прикамье наблюдается дым от пожаров, которые бушуют в соседних регионах Фото:

В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущается стойкий запах гари. По информации Пермского лесопожарного центра, дым в Прикамье добрался из соседних регионов Южного Урала.

«Предполагаем, что [дымка идет в регион] от лесных пожаров с территории Южного Урала», — пишет Properm со ссылкой на Пермский лесопожарный центр. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать URA.RU данную информацию, сославшись на отсутствие руководства.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Всего за минувшие сутки в разных территориях Прикамья была организована работа по тушению 59 пожаров.

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В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущается стойкий запах гари. По информации Пермского лесопожарного центра, дым в Прикамье добрался из соседних регионов Южного Урала. «Предполагаем, что [дымка идет в регион] от лесных пожаров с территории Южного Урала», — пишет Properm со ссылкой на Пермский лесопожарный центр. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать URA.RU данную информацию, сославшись на отсутствие руководства. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Всего за минувшие сутки в разных территориях Прикамья была организована работа по тушению 59 пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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