Пермь накрыло дымом от лесных пожаров

11 мая 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Предположительно, в Прикамье наблюдается дым от пожаров, которые бушуют в соседних регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущается стойкий запах гари. По информации Пермского лесопожарного центра, дым в Прикамье добрался из соседних регионов Южного Урала. «Предполагаем, что [дымка идет в регион] от лесных пожаров с территории Южного Урала», — пишет Properm со ссылкой на Пермский лесопожарный центр. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать URA.RU данную информацию, сославшись на отсутствие руководства. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Всего за минувшие сутки в разных территориях Прикамья была организована работа по тушению 59 пожаров. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В нескольких районах Перми утром 11 мая появилась дымка и ощущается стойкий запах гари. По информации Пермского лесопожарного центра, дым в Прикамье добрался из соседних регионов Южного Урала. «Предполагаем, что [дымка идет в регион] от лесных пожаров с территории Южного Урала», — пишет Properm со ссылкой на Пермский лесопожарный центр. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать URA.RU данную информацию, сославшись на отсутствие руководства. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Всего за минувшие сутки в разных территориях Прикамья была организована работа по тушению 59 пожаров.