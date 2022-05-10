Своим арестом судебные приставы испортили праздники Борису Дубровскому Фото: Илья Московец © URA.RU

Судебные приставы наложили арест на 10,5 млн рублей личных средств бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Санкции в отношении него введены уже по второму исполнительному производству.

Информация о наложенном взыскании появилась на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Согласно базе данных, исполнено решение арбитражного суда региона от 22 апреля. Это решение принято в рамках банкротства ПО «Монтажник», принадлежащего семье экс-главы региона.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. На тот момент компания была успешной и получила контракт на строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Борис Дубровский тогда руководил регионом. Сейчас «Монтажник» обанкрочен, сумма долгов перед кредиторами приближается к 2 млрд рублей. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты.

Личное участие Дубровского в делах «Монтажника» было доказано судом в рамках банкротства фирмы. Конкурсная управляющая Елена Соломка добилась ареста 73,4 млн. рублей экс-губернатора. Эти средства предприятие перечислило на счета Бориса Дубровского в середине 2020 года. На тот момент он уже не являлся главой области. Приставы тогда арестовали вместо санкционированной суммы 116 млн. рублей, с чем экс-чиновник не согласился, добившись, чтобы контроль над оспариваемой разницей ему вернули. 22 апреля суд удовлетворил ходатайство Соломки еще на 10,5 млн рублей средств бывшего главы региона.

Дубровские от общения со СМИ отказываются. Глава семьи, по данным URA.RU, находится за границей.

Бориса Дубровского призвали к ответу за долги семейной компании Фото: скрин сайта Управления Службы судебных приставов по Челябинской области

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