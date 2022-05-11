McDonald’s не потеряет свою привлекательность под новым брендом, считает ресторатор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Временно ушедшая из России американская сеть ресторанов McDonald’s может возобновить работу под другим брендом. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — рассказал «Известиям» источник. Он также отметил, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок. Однако, вопрос должен быть решен в ближайшее время, добавил он.

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, компания создала крепкую сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа под новым брендом останется выгодной. До марта 2022 года сеть уже развила в России около 800 заведений, отметили в издании.

Ранее, 14 марта, сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за российской спецоперации на Украине. Вице-президент компании «Мираторг» назвал это решение политическим, сообщает RT. После этого многие отечественные производители выразили готовность заменить американский фастфуд российскими аналогами. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, замена иностранного общепита отечественным повысит его качество, передает «Национальная служба новостей».