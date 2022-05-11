Медведев раскрыл истинные цели американской помощи Украине

11 мая 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

США используют военную помощь ВСУ для ослабления российской экономики, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты пытаются нанести тяжелое поражение России, — ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние, — путем предоставления военной помощи Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Совершенно очевидно, что „помощь“ в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», — написал Медведев в Telegram. Ранее палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты поставляют оружие и боеприпасы для Вооруженных сил Украины, которым противостоит российская армия в рамках специальной операции РФ по демилитаризации страны. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Соединенные Штаты пытаются нанести тяжелое поражение России, — ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние, — путем предоставления военной помощи Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Совершенно очевидно, что „помощь“ в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», — написал Медведев в Telegram. Ранее палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей». Соединенные Штаты поставляют оружие и боеприпасы для Вооруженных сил Украины, которым противостоит российская армия в рамках специальной операции РФ по демилитаризации страны.