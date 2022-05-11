Стороны конфликта ждут, какое решение объявит Евгений Куйвашев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Желание девелопера Николая Медведева («Фортис») построить высотку в центре Екатеринбурга спровоцировало конфликт во власти. По данным URA.RU, горадминистрация выступила против проекта, опасаясь возмущения местных жителей. А областные власти якобы настроены иначе. И теперь все ждут решения арбитра — губернатора Евгения Куйвашева.

Речь идет о квартале улиц Карла Маркса — Куйбышева — Луначарского — Бажова. Медведев просил мэрию (материалы есть в распоряжении агентства) присвоить небольшому участку статус Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Однако на заседании 6 мая городская комиссия по изменению правил землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, Медведеву отказала. «Администрация против точечной застройки. К тому же жители будут недовольны», — объяснил логику решения участник закрытого совещания.

Формальным предлогом для отказа послужило то, что земля, о которой просил Медведев, ему еще не принадлежит. «Но в ближайшее время он ее получит — от [областного] министерства по управлению госимуществом. В качестве компенсации за помощь обманутым дольщикам. Выкупит стоящую рядом с его участком двухэтажку и поставит дом», — поделился другой источник.

По его словам, у Медведева якобы есть неформальная поддержка в региональной комиссии по проблемам дольщиков. «И все будет зависеть от того, какое решение примет [глава комиссии, губернатор Евгений] Куйвашев, чью сторону он займет», — анонсировал инсайдер. В разговоре с URA.RU Николай Медведев сказал, что пока не комментирует ситуацию вокруг готовящейся стройки. Профильный вице-мэр Рустам Галямов также отказался раскрывать позицию муниципальных властей.

Считается, что Медведев был близок к команде предыдущего градоначальника — Александра Высокинского (ныне сенатор). После того, как мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов, а его замом — Галямов, девелопера лишили влияния на принятие решений в городе.

Квартал, где хочет строиться Медведев, выделен красным Фото: материалы комиссии по ПЗЗ

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