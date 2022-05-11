В Свердловской области займутся импортозамещением клубники

В Березовском будут выращивать до 100 тонн ягод в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) появится собственное производство клубники, которое поможет российскому импортозамещению и обеспечит продовольственную безопасности региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Уральский климат не способствуют круглогодичному выращиванию ягод, по этой причине более 70% этой продукции мы импортируем. Благодаря инновационной разработке наших инженеров, при поддержке региональных институтов развития в области будет построен новый производственный комплекс», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Он подчеркнул, что производством клубники займется компания «Внеземное».

Комплекс будет располагаться в Березовском городском округе. Его построят при поддержке Агентства по привлечению инвестиций в инновационный агрокомплекс в ближайшие два года за 260 миллионов рублей. Благодаря новому предприятию в регионе появятся 18 узкоспециализированных рабочих мест: людей предварительно обучат методу выращивания ягодных культур современным методом аэропоники — без использования почвы. Всего планируется выращивать до 100 тонн ягод в год. Этого объема будет достаточно, чтобы закрыть потребности ресторанов, кафе, кондитерских и обычных свердловчан в свежих ягодах.

В планах также установить теплицы в границах приобретенного земельного участка, чтобы выращивать малину, ежевику и голубику. «С данного проекта (предприятия по производству клубники — прим.ред.) компания начинает реализацию планов по строительству до 50 инновационных агропромышленных комплексов на территории крупных городов Российской Федерации», — сообщил генеральный директор компании «Внеземное» Илья Цигвинцев.

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