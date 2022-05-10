Жители Ноябрьска считают гадюку милым питомцем Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Любители активного отдыха в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили на снегу ядовитую змею — гадюку. Об этом сообщили местные жители, опубликовав фото пресмыкающейся в соцсети во «ВКонтакте».

«Для любителей активного отдыха на заметку. Природа просыпается, район карьера», — написал анонимно автор в группе «Происшествия Ноябрьск». При этом не всех пользователей под постом напугало фото гадюки, расположившейся на снегу. Многие из горожан обрадовались змее, назвав ее милым питомцем.

«Только у нас на севере можно встретить змею на снегу», — отметила Айгуль Богданова. «О, такая няшка», — написал Руслан Казанцев. «Получится отличный питомец», — подчеркнул Олег Абдуллин. «Выползла на снег вздремнуть в анабиозе и в тепле под первыми лучами солнца», — добавил Андрей Молчанов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Ноябрьске змеи вышли из спячки в июне. Тогда эксперты объяснили, что змеи просто так на людей не нападают. В ЯНАО водятся только два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Первый вид не опасен, однако второй обладает опасным, но не смертельным для человека ядом.

Змея на снегу в Ноябрьске Соцсети