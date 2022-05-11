Ресторатор из Екатеринбурга основал фонд помощи детям

Основатель екатеринбургских ресторанов Dong Po и Fugu Евгений Урюпин создал благотворительный фонд «Наш мир» для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом он написал в своей социальной сети.
«В общем, решил и дорос, и созрел одновременно открыть свой благотворительный фонд. Я хочу дальше помогать людям. Назвал его просто „Наш мир“. Именно наш, не мой», — заявил бизнесмен. Как рассказывает ресторатор, у него были различные варианты, кому именно помогать, но он остановился на варианте помощи детям, которые остались без родителей.
По словам Урюпина, фонд будет помогать в плане здоровья, обучения и развития детей. Предполагается, что параллельно будет проводится работа по поискам талантов, чтобы направлять детей «в те отрасли, где бы они смогли раскрыться и быть успешными». В настоящий момент ресторатор уже получил все необходимые документы и налаживает работу с профильными организациями.
Так выглядит логотип благотворительного фонда ресторатора
Скриншот из социальной сети бизнесмена Евгения Урюпина
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Основатель екатеринбургских ресторанов Dong Po и Fugu Евгений Урюпин создал благотворительный фонд «Наш мир» для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом он написал в своей социальной сети. «В общем, решил и дорос, и созрел одновременно открыть свой благотворительный фонд. Я хочу дальше помогать людям. Назвал его просто „Наш мир“. Именно наш, не мой», — заявил бизнесмен. Как рассказывает ресторатор, у него были различные варианты, кому именно помогать, но он остановился на варианте помощи детям, которые остались без родителей. По словам Урюпина, фонд будет помогать в плане здоровья, обучения и развития детей. Предполагается, что параллельно будет проводится работа по поискам талантов, чтобы направлять детей «в те отрасли, где бы они смогли раскрыться и быть успешными». В настоящий момент ресторатор уже получил все необходимые документы и налаживает работу с профильными организациями.