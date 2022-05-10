10 мая 2022

В курганском СИЗО устроили турнир по игрушечным танкам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир для подростков устроил в СИЗО Курганский дом молодежи Фото:

Турнир по преодолению препятствий на радиоуправляемых моделях танков устроили для подростков в СИЗО-1 города Кургана. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Начальник центра „Звезда“ Курганского дома молодежи Николай Дерягин рассказал подросткам о современных российских танках, а также о технике, которая использовалась СССР в период Великой Отечественной войны. С ребятами провели тренировку по управлению моделями военных вертолетов, а затем организовали турнир на самое быстрое прохождение препятствий на уменьшенных копиях танков Т-72 и Т-90», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всем участникам турнира вручили дипломы и памятные подарки. Мероприятие проводилось в рамках работы попечительского совета, действующего при учреждении. В состав этого совета, в частности, входит директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова. В УФСИН отмечают, что по ее инициативе в СИЗО-1 Кургана проводятся спортивные соревнования и патриотические турниры для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые преодолевали препятствия на радиоуправляемых танках
Фото:
Для несовершеннолетних устроили турнир по радиоуправляемым моделям танков
Фото:
Всем участникам турнира вручили дипломы и подарки
Фото:

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Турнир по преодолению препятствий на радиоуправляемых моделях танков устроили для подростков в СИЗО-1 города Кургана. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. «Начальник центра „Звезда“ Курганского дома молодежи Николай Дерягин рассказал подросткам о современных российских танках, а также о технике, которая использовалась СССР в период Великой Отечественной войны. С ребятами провели тренировку по управлению моделями военных вертолетов, а затем организовали турнир на самое быстрое прохождение препятствий на уменьшенных копиях танков Т-72 и Т-90», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Всем участникам турнира вручили дипломы и памятные подарки. Мероприятие проводилось в рамках работы попечительского совета, действующего при учреждении. В состав этого совета, в частности, входит директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова. В УФСИН отмечают, что по ее инициативе в СИЗО-1 Кургана проводятся спортивные соревнования и патриотические турниры для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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