Турнир для подростков устроил в СИЗО Курганский дом молодежи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Турнир по преодолению препятствий на радиоуправляемых моделях танков устроили для подростков в СИЗО-1 города Кургана. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Начальник центра „Звезда“ Курганского дома молодежи Николай Дерягин рассказал подросткам о современных российских танках, а также о технике, которая использовалась СССР в период Великой Отечественной войны. С ребятами провели тренировку по управлению моделями военных вертолетов, а затем организовали турнир на самое быстрое прохождение препятствий на уменьшенных копиях танков Т-72 и Т-90», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всем участникам турнира вручили дипломы и памятные подарки. Мероприятие проводилось в рамках работы попечительского совета, действующего при учреждении. В состав этого совета, в частности, входит директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова. В УФСИН отмечают, что по ее инициативе в СИЗО-1 Кургана проводятся спортивные соревнования и патриотические турниры для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые преодолевали препятствия на радиоуправляемых танках Фото: пресс-служба регионального УФСИН

Для несовершеннолетних устроили турнир по радиоуправляемым моделям танков Фото: пресс-служба регионального УФСИН

Всем участникам турнира вручили дипломы и подарки Фото: пресс-служба регионального УФСИН