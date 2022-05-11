В Кремле ответили на слухи о введении в РФ военного положения

Спецоперация России на Украине развивается по плану, поэтому руководство страны не планирует вводить военное положение. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сводки нацразведки США о том, что РФ планирует затянуть спецоперацию и объявить военное положение.
«Мы предлагаем ориентироваться на заявления нашего президента, который подтвердил, что специальная операция развивается по плану. [Если говорить о военном положении в России, то] этого в планах нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос об американских сводках.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в Вашингтоне пока не заметили перспектив успешных переговоров РФ и Украины, поэтому там делают вывод, что РФ планирует затянуть спецоперацию на долгий срок, объявив впоследствии военное положение.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.