В Кремле ответили на слухи о введении в РФ военного положения

11 мая 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Планов вводить военное положение в России нет, поделился Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине развивается по плану, поэтому руководство страны не планирует вводить военное положение. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сводки нацразведки США о том, что РФ планирует затянуть спецоперацию и объявить военное положение. «Мы предлагаем ориентироваться на заявления нашего президента, который подтвердил, что специальная операция развивается по плану. [Если говорить о военном положении в России, то] этого в планах нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос об американских сводках. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в Вашингтоне пока не заметили перспектив успешных переговоров РФ и Украины, поэтому там делают вывод, что РФ планирует затянуть спецоперацию на долгий срок, объявив впоследствии военное положение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Спецоперация России на Украине развивается по плану, поэтому руководство страны не планирует вводить военное положение. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сводки нацразведки США о том, что РФ планирует затянуть спецоперацию и объявить военное положение. «Мы предлагаем ориентироваться на заявления нашего президента, который подтвердил, что специальная операция развивается по плану. [Если говорить о военном положении в России, то] этого в планах нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос об американских сводках. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины. Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в Вашингтоне пока не заметили перспектив успешных переговоров РФ и Украины, поэтому там делают вывод, что РФ планирует затянуть спецоперацию на долгий срок, объявив впоследствии военное положение.