Глава нацразведки: США не верят в переговоры России и Украины

10 мая 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

У переговоров России и Украины нет «жизнеспособного пути», считают в США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что пока не заметили перспектив успешных переговоров РФ и Украины. Об этом она сказала на слушаниях в конгрессе. «Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путем, мы не видим по меньшей мере в краткосрочной перспективе жизнеспособного переговорного пути», — заявила Хейнс, трансляция велась на youtube-канале PBS NewsHour. Она считает, что ожидаются значительные бои в ближайшие месяцы с непредсказуемым развитием ситуации в сторону эскалации. Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине. На фоне этого делегации стран обсуждали урегулирование конфликта, но не пришли к единому мнению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Украина на встрече в Стамбуле отказалась от намерений вернуть Крым и Донбасс военным путем, но затем Киев нарушил это обещание, заявлял МИД РФ Сергей Лавров. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию и Украину возобновить переговоры и сделать обсуждение более конкретным. Он считает, что это приведет к незамедлительному прогрессу. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, переговоры с Украиной не прекращались, они продолжаются дистанционно. В Кремле не захотели сообщать об аспектах, которые обсуждают с Украиной, передают «Дни.ру». В МИД РФ заявляли, что переговоры между странами находятся в стагнации, пишет «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что пока не заметили перспектив успешных переговоров РФ и Украины. Об этом она сказала на слушаниях в конгрессе. «Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путем, мы не видим по меньшей мере в краткосрочной перспективе жизнеспособного переговорного пути», — заявила Хейнс, трансляция велась на youtube-канале PBS NewsHour. Она считает, что ожидаются значительные бои в ближайшие месяцы с непредсказуемым развитием ситуации в сторону эскалации. Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине. На фоне этого делегации стран обсуждали урегулирование конфликта, но не пришли к единому мнению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Украина на встрече в Стамбуле отказалась от намерений вернуть Крым и Донбасс военным путем, но затем Киев нарушил это обещание, заявлял МИД РФ Сергей Лавров. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию и Украину возобновить переговоры и сделать обсуждение более конкретным. Он считает, что это приведет к незамедлительному прогрессу. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, переговоры с Украиной не прекращались, они продолжаются дистанционно. В Кремле не захотели сообщать об аспектах, которые обсуждают с Украиной, передают «Дни.ру». В МИД РФ заявляли, что переговоры между странами находятся в стагнации, пишет «Утро.ру».