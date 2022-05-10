Курганцы не могут проехать к новому детсаду с колясками. Фото

По словам обратившегося, детсад открыли недавно (архивное фото) Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местные жители с колясками не могут проехать к новому детсаду из-за проблем с дорогой. Об этом житель Кургана написал на портале «Обратись».

«Сад расположен в частном секторе, асфальтовое покрытие проезжей части, тротуары и парковка отсутствуют. По той "дороге", что имеется сейчас с маленьким ребенком не дойти пешком и на коляске не проехать», - рассказал горожанин.

По его словам, детский сад-ясли № 103 открылся недавно. Житель добавил, что возле детсада есть заброшенные строения и ямы. На обращение ответили представители городской администрации. «В летний строительный период 2022 года будут выполнены работы по ремонтному профилированию с подсыпкой вторичного материала», - объяснили в мэрии.

В 2021 году родители жаловались, что им из-за отсутствия тротуара приходилось отводить детей в новый детсад в Кургане по проезжей части. Власти предлагали до ремонта использовать тротуар на противоположной стороне дороги.

В 2022 году, по данным властей, дорогу должны сделать Фото: портал «Обратись»

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».