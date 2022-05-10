10 мая 2022

Курганцы не могут проехать к новому детсаду с колясками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., детский сад, детская одежда, сон час, шкафчики детские
По словам обратившегося, детсад открыли недавно (архивное фото)

В Кургане местные жители с колясками не могут проехать к новому детсаду из-за проблем с дорогой. Об этом житель Кургана написал на портале «Обратись».

«Сад расположен в частном секторе, асфальтовое покрытие проезжей части, тротуары и парковка отсутствуют. По той "дороге", что имеется сейчас с маленьким ребенком не дойти пешком и на коляске не проехать», - рассказал горожанин.

По его словам, детский сад-ясли № 103 открылся недавно. Житель добавил, что возле детсада есть заброшенные строения и ямы. На обращение ответили представители городской администрации. «В летний строительный период 2022 года будут выполнены работы по ремонтному профилированию с подсыпкой вторичного материала», - объяснили в мэрии.

В 2021 году родители жаловались, что им из-за отсутствия тротуара приходилось отводить детей в новый детсад в Кургане по проезжей части. Власти предлагали до ремонта использовать тротуар на противоположной стороне дороги.

В 2022 году, по данным властей, дорогу должны сделать
В 2022 году, по данным властей, дорогу должны сделать
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

В Кургане местные жители с колясками не могут проехать к новому детсаду из-за проблем с дорогой. Об этом житель Кургана написал на портале «Обратись». «Сад расположен в частном секторе, асфальтовое покрытие проезжей части, тротуары и парковка отсутствуют. По той "дороге", что имеется сейчас с маленьким ребенком не дойти пешком и на коляске не проехать», - рассказал горожанин. По его словам, детский сад-ясли № 103 открылся недавно. Житель добавил, что возле детсада есть заброшенные строения и ямы. На обращение ответили представители городской администрации. «В летний строительный период 2022 года будут выполнены работы по ремонтному профилированию с подсыпкой вторичного материала», - объяснили в мэрии. В 2021 году родители жаловались, что им из-за отсутствия тротуара приходилось отводить детей в новый детсад в Кургане по проезжей части. Власти предлагали до ремонта использовать тротуар на противоположной стороне дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...