Охранную организацию не устроило частичное признание жалобы обоснованной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Частная охранная фирма «Илир-24» из города Красноярск подала в суд на УФАС по ЯНАО с намерением изменить решение ведомства. Как сообщается на сайте арбитражного суда, компания недовольна частичным изменением договора закупки об оказании услуг охраны в отделении пенсионного фонда России в Новом Уренгое.

«Судья Арбитражного суда ЯНАО А.В. Кустов, ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация „Илир-24“ к управлению Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу об оспаривании решения. Определил: Заявление принять, возбудить производство по делу. Начать подготовку дела к судебному разбирательству», — говорится в тексте судебного определения.

Причиной данного спора стал контракт на оказание охранных услуг отделения ПФР по ЯНАО в Новом Уренгое. Компания «Илир-24» подала жалобу в УФАС из-за того, что в документах было указано недопущение работы вахтовым методом, а также то, что не была установлена возможность подтвердить свое право на работу выпиской из реестра лицензий. Ведомство предписало заказчику разрешить работу для вахтовиков.

«Жалоба была признана частично обоснованной 23.11.2021. Комиссия Ямало-Ненецкого УФАС России также пришла к выводу, что первый довод заявителя в своей жалобе не нашел своего подтверждения, в связи с чем является необоснованным, второй довод заявителя оставлен без рассмотрения», — сообщили URA.RU в отделении ПФР по ЯНАО. Также было добавлено, что пенсионный фонд устранил нарушения законодательства РФ. Отделение ПФР 16 декабря 2021 года заключило договор на оказание охранных услуг за три миллиона рублей с ЧОО «Цитадель» из города Уфа.

Агентство обратилось за комментарием в ЧОО «Илир-24» и в УФАС по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что «Илир-24» подал в суд на Централизованную библиотечную систему города Салехарда из-за разорванного контракта. Договор с организаций был заключен 11 января, однако он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 20 января.

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