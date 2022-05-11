Офтальмолог Шилова объяснила, кому нельзя носить контактные линзы

12 мая 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Существуют несколько причин, когда линзы не могут правильно скорректировать зрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контактные линзы нельзя носить людям, которые имеют искривленную роговицу, так как при таком заболевании линза не имеет правильной посадки на глаз. Об этом URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть, положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы. Есть такие заболевания, как кератоконус, это различные формы изменения роговицы, которые не дают возможности получить правильную посадку контактной линзы», — сказала Татьяна Шилова. Кроме того, отметила офтальмолог, линзы имеют ограниченный диапазон коррекции зрения. «Мы знаем, что контактная линза имеет ограничения по оптической силе, то есть, не все величины астигматизма можно исправить. Мы говорим о мягких контактных линзах, которые выпускаются производителем в базовой комплектации. Их выбирают люди для ежедневного, двухнедельного ношения», — добавила собеседница агентства. Профессор добавила, что также возраст может помешать пользоваться контактными линзами. «Линзы не всегда хороши при возрастной дальнозоркости, вернее, людям к ним сложно адаптироваться и не всегда они могут снижать зрение для дали. Группы контактных линз разные по функционалу, по возможностям, поэтому для возрастной дальнозоркости, когда человек надевает очки для того, чтобы почитать, контактные линзы будут не самым хорошим способом коррекции», — подчеркнула доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Контактные линзы нельзя носить людям, которые имеют искривленную роговицу, так как при таком заболевании линза не имеет правильной посадки на глаз. Об этом URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть, положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы. Есть такие заболевания, как кератоконус, это различные формы изменения роговицы, которые не дают возможности получить правильную посадку контактной линзы», — сказала Татьяна Шилова. Кроме того, отметила офтальмолог, линзы имеют ограниченный диапазон коррекции зрения. «Мы знаем, что контактная линза имеет ограничения по оптической силе, то есть, не все величины астигматизма можно исправить. Мы говорим о мягких контактных линзах, которые выпускаются производителем в базовой комплектации. Их выбирают люди для ежедневного, двухнедельного ношения», — добавила собеседница агентства. Профессор добавила, что также возраст может помешать пользоваться контактными линзами. «Линзы не всегда хороши при возрастной дальнозоркости, вернее, людям к ним сложно адаптироваться и не всегда они могут снижать зрение для дали. Группы контактных линз разные по функционалу, по возможностям, поэтому для возрастной дальнозоркости, когда человек надевает очки для того, чтобы почитать, контактные линзы будут не самым хорошим способом коррекции», — подчеркнула доктор медицинских наук.