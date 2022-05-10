Власти Сургута объявили войну парковкам на газонах

В Сургуте газоны обнесут забором, чтобы на них не парковались Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута собираются огораживать забором газоны, на которых паркуются автомобилисты. Об этом решении стало известно на заседании штаба по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.

Сургутские чиновники обратили внимание на распространенность практики, когда автомобилисты игнорируют правила дорожного движения и оставляют машины прямо на газонах и тротуарах. В городе существует система автоматической фиксации подобных нарушений «Паркон», но ситуация не улучшается и поэтому в мэрии задумались о более радикальных способах борьбы с такими нарушениями. «Поэтому, думаю, создадим все условия и если потребуется будем ограждать газоны. И если это газон или тротуар, то мы создадим такие условия, чтоб это были газон и тротуар» — заявил глава Сургута Андрей Филатов.

На заседании оперштаба чиновники приняли решение огораживать газоны, которые сургутские водители используют в качестве парковки. При этом, как отметили в мэрии, платные автостоянки в городе заполнены лишь на 20%.

Вопросы с парковочными местами в Сургуте поднимаются уже не первый год. На это даже обратила внимание губернатор Югры Наталья Комарова. Как ранее сообщало URA.RU, она устроила разнос чиновникам сургутской мэрии за долгое решение проблемы с паркингом в одном из многоквартирных домов.