Памятник Ленину в Кургане удивил московскую киностудию

11 мая 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Представители кинокомпании снимают фильм, посвященный памятникам советскому политику Владимиру Ленину Екатерина Сычкова © URA.RU Представители московской киностудии «Паралакс Пикчерз» удивись тому, что в Кургане местные чиновники не стесняются выступать возле памятника советскому политику Владимиру Ленину (Ульянову). Об этом URA.RU сообщил режиссер будущего документального фильма, посвященного памятникам Ленину, Алексей Ханютин. «Мы снимаем фильм про памятники Ленину в разных концах нашей страны. Это такие маячки, которые помогают сопоставить, как протекает жизнь в разных местах. Курган привлек нас тем, что праздник 9 Мая сохранился в таком аутентичном виде практически с советских времен. И то, что ваши руководители не стесняются подняться на трибуну рядом с памятником Ленину, сильно отличает Курган от других городов», - объяснил Ханютин. По его словам, создатели фильма отсмотрели видеоматериалы про множество населенных пунктов, где есть памятники Ленину. После этого они решили, что съемки будут проходить, в том числе, и в Кургане. В фильме с рабочем названием «Гений места» Кургану уделят около десяти минут. Отрывок, посвященный городу, будет связан с празднованием Дня Победы. Фильм, снятый при поддержке Министерства культуры РФ, хотят сначала показать на фестивалях, а после в кинотеатрах. Также, по словам создателей, фильм, возможно, будет доступен на одном из российских стриминговых сервисов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

Представители московской киностудии «Паралакс Пикчерз» удивись тому, что в Кургане местные чиновники не стесняются выступать возле памятника советскому политику Владимиру Ленину (Ульянову). Об этом URA.RU сообщил режиссер будущего документального фильма, посвященного памятникам Ленину, Алексей Ханютин. «Мы снимаем фильм про памятники Ленину в разных концах нашей страны. Это такие маячки, которые помогают сопоставить, как протекает жизнь в разных местах. Курган привлек нас тем, что праздник 9 Мая сохранился в таком аутентичном виде практически с советских времен. И то, что ваши руководители не стесняются подняться на трибуну рядом с памятником Ленину, сильно отличает Курган от других городов», - объяснил Ханютин. По его словам, создатели фильма отсмотрели видеоматериалы про множество населенных пунктов, где есть памятники Ленину. После этого они решили, что съемки будут проходить, в том числе, и в Кургане. В фильме с рабочем названием «Гений места» Кургану уделят около десяти минут. Отрывок, посвященный городу, будет связан с празднованием Дня Победы. Фильм, снятый при поддержке Министерства культуры РФ, хотят сначала показать на фестивалях, а после в кинотеатрах. Также, по словам создателей, фильм, возможно, будет доступен на одном из российских стриминговых сервисов.