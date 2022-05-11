Владельцы «Гринвича» снесут легендарный алкозавод в Екатеринбурге. На его месте будет ЖК

12 мая 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Виншампанкомбинат в свое время был крупнейшим на Урале Фото: Денис Моргунов © URA.RU ООО «Градстрой», которым владеют учредители общества «Малышева-73» (ему принадлежат ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский, снесет здание закрывшегося «Виншампанкомбината» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. Здесь появится жилой комплекс. На закрытом заседании 6 мая проект одобрила городская комиссия по правилам землепользования (ПЗЗ) и застройки, куда входят чиновники мэрии, депутаты и девелоперы. Сейчас участок под большим производственным комплексом (7,6 га) имеет статус ПК-1 (промзона), то есть строить жилье на нем нельзя. Чтобы избавиться от барьера, «Градстрой» попросил мэрию присвоить земле категорию Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «Комиссия по ПЗЗ одобрила запрос», — рассказал источник URA.RU, присутствовавший на совещании. В мэрии корреспонденту его слова подтвердили. Что именно появится на месте завода, пока не известно, оперативно связаться с представителем застройщика не удалось. «Виншампанкомбинат» работал в Екатеринбурге с 1934 года и был крупнейшим алкозаводом на Урале. В разные периоды здесь выпускали водку (в 2011-м завод по заказу экс-губернатора Александра Мишарина разработал водку «Екатеринбург»), шампанское, вина и коньяк. В 1990-е годы завод оказался под контролем ОПС «Уралмаш», позже собственники сменились. В начале 2010-х годов у предприятия неоднократно возникали проблемы с Росалкогольрегулированием. В итоге в 2016 году ЗАО «Виншампанкомбинат» признали банкротом. На территории комбината появятся несколько высоток Фото: материалы заседания комиссии по ПЗЗ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

ООО «Градстрой», которым владеют учредители общества «Малышева-73» (ему принадлежат ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский, снесет здание закрывшегося «Виншампанкомбината» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. Здесь появится жилой комплекс. На закрытом заседании 6 мая проект одобрила городская комиссия по правилам землепользования (ПЗЗ) и застройки, куда входят чиновники мэрии, депутаты и девелоперы. Сейчас участок под большим производственным комплексом (7,6 га) имеет статус ПК-1 (промзона), то есть строить жилье на нем нельзя. Чтобы избавиться от барьера, «Градстрой» попросил мэрию присвоить земле категорию Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «Комиссия по ПЗЗ одобрила запрос», — рассказал источник URA.RU, присутствовавший на совещании. В мэрии корреспонденту его слова подтвердили. Что именно появится на месте завода, пока не известно, оперативно связаться с представителем застройщика не удалось. «Виншампанкомбинат» работал в Екатеринбурге с 1934 года и был крупнейшим алкозаводом на Урале. В разные периоды здесь выпускали водку (в 2011-м завод по заказу экс-губернатора Александра Мишарина разработал водку «Екатеринбург»), шампанское, вина и коньяк. В 1990-е годы завод оказался под контролем ОПС «Уралмаш», позже собственники сменились. В начале 2010-х годов у предприятия неоднократно возникали проблемы с Росалкогольрегулированием. В итоге в 2016 году ЗАО «Виншампанкомбинат» признали банкротом.