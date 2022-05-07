МО: ВСУ ударят «Точкой-У» по Западу Украины, чтобы обвинить РФ

08 мая 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют удары «Точкой-У» в Львовской и Волынской областях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют 8 мая нанести удары ракетами «Точка-У» во Львовской и Волынской областях, чтобы впоследствии обвинить армию РФ в неизбирательных обстрелах. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения ВСУ нанесут удары ОТР „Точка-У“ по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске», — заявил Мизинцев. По его словам, удары запланированы на 8 мая, в День памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов). В массовых жертвах официальный Киев намерен обвинить ВС РФ. «Данные провокации украинских властей, готовящиеся с полного одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан», — заключил генерал-полковник. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. В частности. с этой целью националисты 29 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области. Также сообщалось о запланированных Киевом провокациях с применением химоружия для дискредитации РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют 8 мая нанести удары ракетами «Точка-У» во Львовской и Волынской областях, чтобы впоследствии обвинить армию РФ в неизбирательных обстрелах. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Подразделения ВСУ нанесут удары ОТР „Точка-У“ по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске», — заявил Мизинцев. По его словам, удары запланированы на 8 мая, в День памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов). В массовых жертвах официальный Киев намерен обвинить ВС РФ. «Данные провокации украинских властей, готовящиеся с полного одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан», — заключил генерал-полковник. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. В частности. с этой целью националисты 29 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области. Также сообщалось о запланированных Киевом провокациях с применением химоружия для дискредитации РФ.