В ЯНАО медведи проснулись от зимней спячки

12 мая 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Жителям региона дали советы, как избежать встречи с медведем Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого, сообщается в группе «ВК» «Происшествия Ноябрьск». «Медведи после спячки достаточно голодные: где легче добыть пищу, туда они и будут стремиться. При поездках в угодья на пикник желательно громче себя вести, возможно включить музыку», — уточнил замдиректора службы по охране биоресурсов региона Сергей Шнайдер. В ЯНАО продолжается сезон весенней охоты на медведя. Выделено 550 квот на добычу, несколько из них уже реализованы. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого, сообщается в группе «ВК» «Происшествия Ноябрьск». «Медведи после спячки достаточно голодные: где легче добыть пищу, туда они и будут стремиться. При поездках в угодья на пикник желательно громче себя вести, возможно включить музыку», — уточнил замдиректора службы по охране биоресурсов региона Сергей Шнайдер. В ЯНАО продолжается сезон весенней охоты на медведя. Выделено 550 квот на добычу, несколько из них уже реализованы. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности.