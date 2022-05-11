11 мая 2022
10 мая 2022
09 мая 2022

В ЯНАО медведи проснулись от зимней спячки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям региона дали советы, как избежать встречи с медведем Фото:

Жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого, сообщается в группе «ВК» «Происшествия Ноябрьск».

«Медведи после спячки достаточно голодные: где легче добыть пищу, туда они и будут стремиться. При поездках в угодья на пикник желательно громче себя вести, возможно включить музыку», — уточнил замдиректора службы по охране биоресурсов региона Сергей Шнайдер.

В ЯНАО продолжается сезон весенней охоты на медведя. Выделено 550 квот на добычу, несколько из них уже реализованы.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности.

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Жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого, сообщается в группе «ВК» «Происшествия Ноябрьск». «Медведи после спячки достаточно голодные: где легче добыть пищу, туда они и будут стремиться. При поездках в угодья на пикник желательно громче себя вести, возможно включить музыку», — уточнил замдиректора службы по охране биоресурсов региона Сергей Шнайдер. В ЯНАО продолжается сезон весенней охоты на медведя. Выделено 550 квот на добычу, несколько из них уже реализованы. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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