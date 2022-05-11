В ЯНАО медведи проснулись от зимней спячки

Жителям региона дали советы, как избежать встречи с медведем
Жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого, сообщается в группе «ВК» «Происшествия Ноябрьск».
«Медведи после спячки достаточно голодные: где легче добыть пищу, туда они и будут стремиться. При поездках в угодья на пикник желательно громче себя вести, возможно включить музыку», — уточнил замдиректора службы по охране биоресурсов региона Сергей Шнайдер.
В ЯНАО продолжается сезон весенней охоты на медведя. Выделено 550 квот на добычу, несколько из них уже реализованы.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности.
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