Клещи покусали более 4,5 тысяч свердловчан

12 мая 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Клещи массово атакуют свердловчан Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области зафиксировано более 4,5 тысяч укусов клещей, это в два раза меньше аналогичного периода в прошлом году и немного меньше многолетнего уровня заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «На территории Свердловской области зарегистрировано 4597 пострадавших от присасывания клещей; среднеобластной показатель пострадавших— 110,0 на 100 тысяч населения, что в 2,1 раза ниже аналогичного периода 2021 года и в 1,26 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1065 детей», — рассказали в ведомстве. Власти региона запланировали обработать от клещей 10100 гектаров, на данный момент удалось провести работы только на 32% территорий. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Алапаевске. Врачи напоминают, что самая надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские власти закупили 60 тысяч доз иммуноглобулина, который нейтрализует воздействие вируса клещевого энцефалита. Однако месяц спустя стало известно, что свердловчане остались без жизненно необходимой вакцины. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области зафиксировано более 4,5 тысяч укусов клещей, это в два раза меньше аналогичного периода в прошлом году и немного меньше многолетнего уровня заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «На территории Свердловской области зарегистрировано 4597 пострадавших от присасывания клещей; среднеобластной показатель пострадавших— 110,0 на 100 тысяч населения, что в 2,1 раза ниже аналогичного периода 2021 года и в 1,26 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1065 детей», — рассказали в ведомстве. Власти региона запланировали обработать от клещей 10100 гектаров, на данный момент удалось провести работы только на 32% территорий. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Алапаевске. Врачи напоминают, что самая надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские власти закупили 60 тысяч доз иммуноглобулина, который нейтрализует воздействие вируса клещевого энцефалита. Однако месяц спустя стало известно, что свердловчане остались без жизненно необходимой вакцины.