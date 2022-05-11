В Китае самолет с десятками пассажиров вспыхнул в аэропорту

ЧП произошло в авиапорту
Авиационная трагедия произошла в Китае. В аэропорту города Чунцин вспыхнул пассажирский лайнер.
На борту лайнера находились 122 человека, передает ТАСС. Самолет по неизвеситным пока причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Предварительно сообщается о наличии пострадавших.
Чунцин расположен в централньой части Китая. Он является так называемым городом центрального подчинения.
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