11 мая 2022

В Китае самолет с десятками пассажиров вспыхнул в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, самолет
ЧП произошло в авиапорту Фото:

Авиационная трагедия произошла в Китае. В аэропорту города Чунцин вспыхнул пассажирский лайнер.

На борту лайнера находились 122 человека, передает ТАСС. Самолет по неизвеситным пока причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Предварительно сообщается о наличии пострадавших.

Чунцин расположен в централньой части Китая. Он является так называемым городом центрального подчинения.

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Авиационная трагедия произошла в Китае. В аэропорту города Чунцин вспыхнул пассажирский лайнер. На борту лайнера находились 122 человека, передает ТАСС. Самолет по неизвеситным пока причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Предварительно сообщается о наличии пострадавших. Чунцин расположен в централньой части Китая. Он является так называемым городом центрального подчинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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