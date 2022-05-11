Холодную воду отключат в некоторых домах Заозерного района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 14 мая с 09:00 до 20:00 отключат холодную воду в десятках домов Заозерного района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Внимание! Ограничение холодного водоснабжения в Заозерном. <…> Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении.

Отключение воды связано с заменой запорной арматуры. Холодную воду отключат в домах, расположенных по адресам:

1 микрорайон № 13, 14, 15, 15а (теплопункт № 104), 16, 16а (магазин «Дюна»), 17, 18, 20, 25б (теплопункт), 39 (Курганская поликлиника № 1);

2 микрорайон № 23, 23а, 24, 25, 27/1 корпус (школа № 26), 28, 29.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.