В Екатеринбурге в кабинете главка МВД умер полковник

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Полковник Пушков не жаловался на здоровье Фото:

В Екатеринбурге скончался начальник отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков. О смерти полковника URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Утром 12 мая при невыясненных обстоятельствах у себя в кабинете умер начальник отдела по охране общественного порядка полковник полиции Евгений Рушков», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО попросили время на уточнение информации. Но во время повторного звонка от корреспондента URA.RU подтвердить информацию не удалось — телефон пресс-службы стал недоступен.

Источник подчеркнул, что на здоровье полковник транспортной полиции не жаловался. Кроме того, инсайдер в смерти Рушкова видит связь с недавним конфликтом Рушкова с начальником всего транспортного ведомства Александром Востриковым. «Говорят, Востриков его на последнем совещании по кварталу просто „урыл“ за показатели. С начальником у Рушкова отношения всегда были, мягко скажем, натянутые», — докладывает собеседник.

Обновлено в 11:25: На почту пресс-службы УТ МВД РФ по УрФО отправлен официальный запрос. К моменту обновления ответа не поступило.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге скончался начальник отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков. О смерти полковника URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Утром 12 мая при невыясненных обстоятельствах у себя в кабинете умер начальник отдела по охране общественного порядка полковник полиции Евгений Рушков», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО попросили время на уточнение информации. Но во время повторного звонка от корреспондента URA.RU подтвердить информацию не удалось — телефон пресс-службы стал недоступен. Источник подчеркнул, что на здоровье полковник транспортной полиции не жаловался. Кроме того, инсайдер в смерти Рушкова видит связь с недавним конфликтом Рушкова с начальником всего транспортного ведомства Александром Востриковым. «Говорят, Востриков его на последнем совещании по кварталу просто „урыл“ за показатели. С начальником у Рушкова отношения всегда были, мягко скажем, натянутые», — докладывает собеседник. Обновлено в 11:25: На почту пресс-службы УТ МВД РФ по УрФО отправлен официальный запрос. К моменту обновления ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...