В Екатеринбурге в кабинете главка МВД умер полковник

12 мая 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Полковник Пушков не жаловался на здоровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге скончался начальник отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков. О смерти полковника URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Утром 12 мая при невыясненных обстоятельствах у себя в кабинете умер начальник отдела по охране общественного порядка полковник полиции Евгений Рушков», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО попросили время на уточнение информации. Но во время повторного звонка от корреспондента URA.RU подтвердить информацию не удалось — телефон пресс-службы стал недоступен. Источник подчеркнул, что на здоровье полковник транспортной полиции не жаловался. Кроме того, инсайдер в смерти Рушкова видит связь с недавним конфликтом Рушкова с начальником всего транспортного ведомства Александром Востриковым. «Говорят, Востриков его на последнем совещании по кварталу просто „урыл“ за показатели. С начальником у Рушкова отношения всегда были, мягко скажем, натянутые», — докладывает собеседник. Обновлено в 11:25: На почту пресс-службы УТ МВД РФ по УрФО отправлен официальный запрос. К моменту обновления ответа не поступило. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге скончался начальник отдела организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков. О смерти полковника URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Утром 12 мая при невыясненных обстоятельствах у себя в кабинете умер начальник отдела по охране общественного порядка полковник полиции Евгений Рушков», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО попросили время на уточнение информации. Но во время повторного звонка от корреспондента URA.RU подтвердить информацию не удалось — телефон пресс-службы стал недоступен. Источник подчеркнул, что на здоровье полковник транспортной полиции не жаловался. Кроме того, инсайдер в смерти Рушкова видит связь с недавним конфликтом Рушкова с начальником всего транспортного ведомства Александром Востриковым. «Говорят, Востриков его на последнем совещании по кварталу просто „урыл“ за показатели. С начальником у Рушкова отношения всегда были, мягко скажем, натянутые», — докладывает собеседник. Обновлено в 11:25: На почту пресс-службы УТ МВД РФ по УрФО отправлен официальный запрос. К моменту обновления ответа не поступило.