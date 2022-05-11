Курганец призывал убивать сотрудников администрации президента

Курганец размещал призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников администрации президента на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Каргапольского района Курганской области предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму через интернет. Мужчина призывал к совершению насильственных действий, в результате которых могли погибнуть сотрудники администрации президента России, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

«Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Каргапольского района. Фигурант размещал на своей странице в соцсети „ВКонтакте“ видеозаписи с призывами к осуществлению насильственных действий, создающих опасность гибели либо наступления иных тяжких последствий в отношении сотрудников администрации президента РФ и других представителей государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов как социальной группы», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернет). Сейчас следователи устанавливают все фактические обстоятельства произошедшего.