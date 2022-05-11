Пермскую улицу назовут в честь убитого главы ДНР

Александр Захарченко был убит взрывом в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Добрянке (Пермский край) может появиться улица в честь погибшего в 2018 году главы ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил глава Добрянского округа Константин Лызов.

«Местная организация ветеранов войны в Афганистане, боевое братство Добрянского округа выступили с инициативой переименования одной из улиц города в честь Александра Владимировича Захарченко, главы Донецкой народной республики (ДНР)», — говорится в Telegram-канале Лызова. Инициативу глава округа одобряет и собирается обсудить ее на градостроительного совета уже в этом месяце.

Экс-глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года. Позже, в результате выборов в ноябре 2018 года новым главой республики стал Денис Пушилин.

РФ начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Решение о проведении операции президент России Владимир Путин назвал вынужденным. Заявлялось, что главной целью российской армии является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и избегание жертв среди мирного населения.