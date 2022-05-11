Челябинские химики предложили парфюмерам избавиться от импорта

Химики Челябинского госуниверситета рассказали про катализатор, который избавит от импортных закупок производителей парфюмерии. Как URA.RU представители рынка, спрос на их продукцию со стороны торговых сетей в марте вырос на 70 процентов.
«Разработка катализатора на основе смешанных оксидов магния и алюминия интересна по экономическим соображениям: производство недорогое и практически не наносит вреда окружающей среде», — отметил профессор кафедры химической технологии и вычислительной химии Александр Толчев.
Заведующий учебно-научной лабораторией прикладной химии химического факультета Артем Тронов рассказал, что аналоги катализаторов создают европейцы и китайцы, в России публикаций на эту тему меньше. Сегодня челябинские исследователи стараются получить катализатор разными способами, чтобы сравнить их по своим свойствам и экономическому эффекту.
«За два года существования нашей компании мы заметили, что в марте спрос на продукцию со стороны федеральных продавцов вырос на 70 процентов. Это из-за ухода западных марок. Как итог, потребности в компонентах у отечественных производителей возросли», — подтвердил URA.RU актуальность разработки химик-технолог челябинского бренда Hydronium Андрей Беликов.
По оценкам эксперта, сегодня основными поставщиками коллагена, гиалуроновой кислоты, спирта, в производстве которого нужны катализаторы, являются китайские и корейские компании. За спросом на сложные компоненты их российские конкуренты не успевают.
Химики Челябинского госуниверситета рассказали про катализатор, который избавит от импортных закупок производителей парфюмерии. Как URA.RU представители рынка, спрос на их продукцию со стороны торговых сетей в марте вырос на 70 процентов. «Разработка катализатора на основе смешанных оксидов магния и алюминия интересна по экономическим соображениям: производство недорогое и практически не наносит вреда окружающей среде», — отметил профессор кафедры химической технологии и вычислительной химии Александр Толчев. Заведующий учебно-научной лабораторией прикладной химии химического факультета Артем Тронов рассказал, что аналоги катализаторов создают европейцы и китайцы, в России публикаций на эту тему меньше. Сегодня челябинские исследователи стараются получить катализатор разными способами, чтобы сравнить их по своим свойствам и экономическому эффекту. «За два года существования нашей компании мы заметили, что в марте спрос на продукцию со стороны федеральных продавцов вырос на 70 процентов. Это из-за ухода западных марок. Как итог, потребности в компонентах у отечественных производителей возросли», — подтвердил URA.RU актуальность разработки химик-технолог челябинского бренда Hydronium Андрей Беликов. По оценкам эксперта, сегодня основными поставщиками коллагена, гиалуроновой кислоты, спирта, в производстве которого нужны катализаторы, являются китайские и корейские компании. За спросом на сложные компоненты их российские конкуренты не успевают. Политика импортозамещения стала актуальной в условиях действия западных экономических санкций. Их страны ЕС, США и ряд других объявили после начала спецоперации на Украине. Российские власти в ответ на ограничения объявили о программе поддержки отечественной промышленности.