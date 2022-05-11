Челябинские химики предложили парфюмерам избавиться от импорта

Научный интерес химиков успешно совместился с политикой импортозамещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Химики Челябинского госуниверситета рассказали про катализатор, который избавит от импортных закупок производителей парфюмерии. Как URA.RU представители рынка, спрос на их продукцию со стороны торговых сетей в марте вырос на 70 процентов.

«Разработка катализатора на основе смешанных оксидов магния и алюминия интересна по экономическим соображениям: производство недорогое и практически не наносит вреда окружающей среде», — отметил профессор кафедры химической технологии и вычислительной химии Александр Толчев.

Заведующий учебно-научной лабораторией прикладной химии химического факультета Артем Тронов рассказал, что аналоги катализаторов создают европейцы и китайцы, в России публикаций на эту тему меньше. Сегодня челябинские исследователи стараются получить катализатор разными способами, чтобы сравнить их по своим свойствам и экономическому эффекту.

«За два года существования нашей компании мы заметили, что в марте спрос на продукцию со стороны федеральных продавцов вырос на 70 процентов. Это из-за ухода западных марок. Как итог, потребности в компонентах у отечественных производителей возросли», — подтвердил URA.RU актуальность разработки химик-технолог челябинского бренда Hydronium Андрей Беликов.

По оценкам эксперта, сегодня основными поставщиками коллагена, гиалуроновой кислоты, спирта, в производстве которого нужны катализаторы, являются китайские и корейские компании. За спросом на сложные компоненты их российские конкуренты не успевают.

Политика импортозамещения стала актуальной в условиях действия западных экономических санкций. Их страны ЕС, США и ряд других объявили после начала спецоперации на Украине. Российские власти в ответ на ограничения объявили о программе поддержки отечественной промышленности.

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