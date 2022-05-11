В США одобрили меры по изоляции России и ужесточению санкций

12 мая 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

В конгрессе США одобрили инициативы, направленные на изоляцию РФ и ужесточение санкций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Палата представителей конгресса США одобрила несколько законопроектов, касающихся введения санкций против России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Американские политики выступили за то, чтобы власти США добились «максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций, таких как Всемирный банк, МВФ и «группа двадцати» (G20). Также американскими конгрессменами было предложено разобрать тему санкций против РФ и Белоруссии, так как по этому поводу существует «неопределенность относительно того, в какой степени» их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры американских финансовых учреждений. Законопроект в ближайшее время рассмотрит Сенат. Если инициатива будет одобрена представителями верхней палаты, она поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Из-за спецоперации Росси на Украине страны Запада, Европа, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие ограничения, однако российское правительство уже разработало антикризисные меры. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что формат «двадцатки» важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников формата находятся с Россией в состоянии экономической войны, ничего страшного из-за исключения страны из G20 не произойдет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Палата представителей конгресса США одобрила несколько законопроектов, касающихся введения санкций против России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Американские политики выступили за то, чтобы власти США добились «максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций, таких как Всемирный банк, МВФ и «группа двадцати» (G20). Также американскими конгрессменами было предложено разобрать тему санкций против РФ и Белоруссии, так как по этому поводу существует «неопределенность относительно того, в какой степени» их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры американских финансовых учреждений. Законопроект в ближайшее время рассмотрит Сенат. Если инициатива будет одобрена представителями верхней палаты, она поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Из-за спецоперации Росси на Украине страны Запада, Европа, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие ограничения, однако российское правительство уже разработало антикризисные меры. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что формат «двадцатки» важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников формата находятся с Россией в состоянии экономической войны, ничего страшного из-за исключения страны из G20 не произойдет.