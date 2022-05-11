11 мая 2022

МЧС назвало районы Перми, где выросло количество пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в ТЦ Триада. Пермь, пожарные, пожарный рукав, пожар в торговом центре
Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем Фото:

В большинстве районов Перми в текущем году выросло количество пожаров. Исключением стал лишь Кировский район города. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Рост количества пожаров зарегистрирован на территориях: Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми, Губахинского, Оханского городских округов, Кишертского, Октябрьского, Бардымского, Кочевского муниципальных округов», — отмечается на сайте ведомства.

Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, в Пермском крае произошло 226 пожаров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 46%), на которых погибло 3 человека. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

В большинстве районов Перми в текущем году выросло количество пожаров. Исключением стал лишь Кировский район города. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. «Рост количества пожаров зарегистрирован на территориях: Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми, Губахинского, Оханского городских округов, Кишертского, Октябрьского, Бардымского, Кочевского муниципальных округов», — отмечается на сайте ведомства. Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, в Пермском крае произошло 226 пожаров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 46%), на которых погибло 3 человека. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...