МЧС назвало районы Перми, где выросло количество пожаров

В большинстве районов Перми в текущем году выросло количество пожаров. Исключением стал лишь Кировский район города. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Рост количества пожаров зарегистрирован на территориях: Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми, Губахинского, Оханского городских округов, Кишертского, Октябрьского, Бардымского, Кочевского муниципальных округов», — отмечается на сайте ведомства.
Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, в Пермском крае произошло 226 пожаров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 46%), на которых погибло 3 человека. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.
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В большинстве районов Перми в текущем году выросло количество пожаров. Исключением стал лишь Кировский район города. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. «Рост количества пожаров зарегистрирован на территориях: Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми, Губахинского, Оханского городских округов, Кишертского, Октябрьского, Бардымского, Кочевского муниципальных округов», — отмечается на сайте ведомства. Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, в Пермском крае произошло 226 пожаров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 46%), на которых погибло 3 человека. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.