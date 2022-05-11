МЧС назвало районы Перми, где выросло количество пожаров

12 мая 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В большинстве районов Перми в текущем году выросло количество пожаров. Исключением стал лишь Кировский район города. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. «Рост количества пожаров зарегистрирован на территориях: Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми, Губахинского, Оханского городских округов, Кишертского, Октябрьского, Бардымского, Кочевского муниципальных округов», — отмечается на сайте ведомства. Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, в Пермском крае произошло 226 пожаров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 46%), на которых погибло 3 человека. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В большинстве районов Перми в текущем году выросло количество пожаров. Исключением стал лишь Кировский район города. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. «Рост количества пожаров зарегистрирован на территориях: Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов города Перми, Губахинского, Оханского городских округов, Кишертского, Октябрьского, Бардымского, Кочевского муниципальных округов», — отмечается на сайте ведомства. Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, в Пермском крае произошло 226 пожаров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 46%), на которых погибло 3 человека. Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.