Из-за неисправности светофора на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на перекрестке улиц Гоголя и Красина отключился светофор. Об этом URA.RU 12 мая сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с неожиданным отключением светофора на перекрестке улиц Красина — Гоголя, будьте внимательны», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на месте движение регулируют сотрудники дорожно-патрульной службы. Представители ГИБДД добавили, что пока нет информации по времени возобновления работы светофора.

Ранее жительница Кургана жаловалась на то, что у светофора на федеральной трассе в микрорайоне Мостостроителей все секции горели зеленым. Представители областного департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ предложили женщине направлять жалобы, связанные с федеральными трассами в ФКУ Упрдор «Южный Урал».