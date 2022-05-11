11 мая 2022

В центре Кургана не работает светофор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Из-за неисправности светофора на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Гоголя и Красина отключился светофор. Об этом URA.RU 12 мая сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с неожиданным отключением светофора на перекрестке улиц Красина — Гоголя, будьте внимательны», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на месте движение регулируют сотрудники дорожно-патрульной службы. Представители ГИБДД добавили, что пока нет информации по времени возобновления работы светофора.

Ранее жительница Кургана жаловалась на то, что у светофора на федеральной трассе в микрорайоне Мостостроителей все секции горели зеленым. Представители областного департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ предложили женщине направлять жалобы, связанные с федеральными трассами в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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В Кургане на перекрестке улиц Гоголя и Красина отключился светофор. Об этом URA.RU 12 мая сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Уважаемые участники дорожного движения! В связи с неожиданным отключением светофора на перекрестке улиц Красина — Гоголя, будьте внимательны», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что на месте движение регулируют сотрудники дорожно-патрульной службы. Представители ГИБДД добавили, что пока нет информации по времени возобновления работы светофора. Ранее жительница Кургана жаловалась на то, что у светофора на федеральной трассе в микрорайоне Мостостроителей все секции горели зеленым. Представители областного департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ предложили женщине направлять жалобы, связанные с федеральными трассами в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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